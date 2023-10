Autoridades no Deben “Meter Mano” en Órganos Garantes: INAI, en Semana Nacional de Transparencia 2023

Integrantes del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se pronuncian porque autoridades no “metan mano” en los órganos garantes y se asegure un periodismo libre de amenazas, intimidaciones o represalias, durante el cuarto día de actividades de la Semana Nacional de Transparencia 2023 “Autonomía y Libertades”, que tuvo lugar en Tampico, Tamaulipas.

En su mensaje, la Comisionada Norma Julieta Del Río Venegas, llamó a sumar esfuerzos para defender las libertades y la autonomía en México, fortaleciendo al INAI y a sus homólogos locales, cuya labor garantiza dos derechos fundamentales para la vida democrática del país: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

“Que las autoridades no amenacen a los institutos de transparencia, que no metan las manos, que no manden mensajes a los institutos de transparencia; que nos dejen hacer nuestro trabajo. Y si estamos aquí, hay que honrar la Constitución y el legado que nos dejaron”, enfatizó Del Río Venegas, coorganizadora de los trabajos en la entidad. Durante su participación, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó el valor de la libertad de expresión como uno de los derechos base para la democracia, ya que, sin la capacidad de emitir libremente opiniones o ideas, difícilmente se logrará una sociedad más incluyente y equitativa, pues el debate público estaría constreñido a un grupo reducido y privilegiado.

“Hoy, la democracia signifi ca el control del poder público, pero en manos de las y los ciudadanos. Para este fundamental objetivo, los medios de comunicación y la labor hecha por el periodismo, resulta insustituible. De ahí que, sin la garantía plena de un periodismo libre de amenazas, intimidaciones o represalias, nuestra democracia invariablemente se verá afectada”, planteó.

A su vez, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez llamó a aprovechar la Semana Nacional de Transparencia para visibilizar y poner en el espacio cívico temas que son importantes -a lo mejor incómodos- y sobre los que hay que refl exionar y no dejarlos morir; temas relacionados, por ejemplo, con los medios de comunicación y las autoridades electorales, como instancias autónomas para fortalecer la democracia.

En ese contexto, Alcalá Méndez subrayó que “los medios de comunicación desempeñarán un papel importantísimo y trascendental en el escenario electoral de México, al proporcionar información, supervisar el proceso, fomentar la participación ciudadana y la crítica social, así como garantizar la representación de diversas voces en el debate público”.

En su oportunidad, la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, destacó que la Semana Nacional de Transparencia 2023 es el evento más importante en la materia y se enmarca en el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se conmemora el 28 de septiembre.

Agregó que este día la disertación de especialistas en torno al papel de los medios de comunicación y autoridades electorales, como instancias autónomas, para el fortalecimiento de la democracia, contribuirá a reforzar las competencias institucionales y el conocimiento de la sociedad.

Al inaugurar los trabajos, el Presidente Municipal de Tampico, Jesús Antonio Nader Nasrallah, señaló que el municipio que gobierna, junto con el de Altamira, trabajan de una manera transparente, son ejemplo de esfuerzo y de congruencia de un trabajo bilateral que busca las mejores acciones para la ciudadanía.

“Reitero mi agradecimiento por estar aquí trabajando en un mismo camino y con los mismos objetivos, para que esto se lleve a cabo en paz, con dinamismo, certidumbre y confi anza”, apuntó.

La jornada, en Tampico, contó con la participación de periodistas locales, nacionales e internacionales.

Se desarrollaron las mesas “La autonomía de los medios de comunicación como contrapeso de los poderes públicos en México en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a saber” y “Los retos de los órganos autónomos para garantizar procesos electorales equitativos y transparentes”, además de la conferencia magistral “Relevancia de los órganos autónomos para el fortalecimiento de la democracia en México”.

En el acto inaugural participaron también Abraham Montes Magaña, Coordinador de los Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia y Comisionado Presidente del IMAIP; Santiago Martínez Vázquez, representante de la Secretaría General de Gobierno del estado, así como Rosalba Ivette Robinson Terán y Luis Adrián Mendiola Padilla, integrantes del Pleno del ITAIT.

Mañana, viernes 6 de octubre, en Tijuana, Baja California, tendrá lugar el quinto y último día de trabajos de la Semana Nacional de Transparencia 2023, con el tema “Hacia una nueva visión de los Organismos Constitucionales Autónomos: discusiones a futuro en su contribución a los Estados en el siglo XXI”.