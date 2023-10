“El Alcoholímetro no Distingue si la Persona Ebria es Turista o no”

Queremos que se Respete y Cumpla la Ley: Caldera

Por Rubén Palomo Macías

Oswaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial, reveló a Página 24 Zacatecas que el operativo alcoholímetro es un operativo que distingue a la institución dando buenos resultados y se ha convertido en un operativo base que ha prevenido la pérdida de vidas en accidentes relacionados con el alcohol.

Sin embargo, se continúa teniendo dificultades con los avisos que existen, por parte de los conductores, en las redes sociales virtuales respecto a donde se instala el operativo “Desafortunadamente hoy en día las redes sociales pueden ser de mucho beneficio pero también pueden ser perjudiciales. Nosotros usamos mucho las redes para avisar sobre cierre de calles, desvíos y despejes pero desafortunadamente las redes sociales cumplen otra función y se crean grupos de WhatsApp donde los conductores se avisan en donde se encuentran los alcoholímetros. Es un poco cómo jugar al gato y al ratón, nosotros tenemos que estar aplicando los operativos pero nunca podemos hacer un operativo fijo porque no tendríamos el éxito que buscamos”, mencionó.

El director de tránsito añadió que, en ese respecto, las redes sociales virtuales juegan en contra y se entiende que aún existe una cultura de salir a consumir bebidas alcohólicas en los automóviles, una cultura muy arraigada en Zacatecas, pero que poco a poco se ha disminuido con el trabajo de la corporación.

“No han de faltar las dos o tres personas que aún tienen esa costumbre y que son quienes participan en este tipo de grupos. Los visitantes también han caído en el alcoholímetro, no hay distinción en el operativo y no porque se sea un turista no se va a aplicar la norma y el reglamento. Cuando nosotros vamos a otro estado o a otro país nos comportamos mejor que en nuestro estado y nosotros queremos que cuando vengan y nos visiten que vean un estado ordenado, no que tengan temor al oficial pero que se tenga el respeto cumpliendo la ley y el reglamento”, finalizó.