Revientan la Comparecencia del General Arturo Medina Mayoral

Utilizaron una Vieja Truculencia: “No hay Quórum”

Por Nallely de León Montellano

“Por falta de quórum legal”, este jueves se suspendió la comparecencia de Arturo Medina Mayoral misma que estaba programada a realizarse en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, lo que desató una discusión entre los diputados de las diferentes bancadas partidistas.

En punto de las 10:00 de la mañana dio inicio la sesión legislativa, sin embargo, al no contar con la presencia suficiente de diputados en el pleno, se dio un primer receso de siete minutos, bajo la advertencia de que si continuaba la falta de cuórum la sesión sería clausurada por la diputada presidenta Georgia Miranda.

Posteriormente se realizó un nuevo pase de lista en el que estuvieron únicamente Ernesto González Romo, Maribel Galván Jiménez, Refugio Ávalos Márquez, Jehú Salas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, José Guadalupe Correa, Karla Valdez Espinoza, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, Gabriela Basurto, Fernanda Miranda, Priscila Benítez, Armando Juárez y Zulema Santacruz, pero no fue suficiente para desarrollar la comparecencia conforme a la Ley.

Ante ello, las y los diputados de oposición mostraron inconformidad, protagonizando una discusión cuyos argumentos radicaban en un presunto arreglo para impedir el desarrollo de dicha comparecencia, aún siendo el tema más importante para toda la población zacatecana.

Rinde Informe Arturo Medina Mayoral

Debido a lo ocurrido, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) decretó una reunión de carácter “informal” en la sala de juntas del quinto piso con el general Arturo Medin, quien dio a conocer los resultados de las acciones de la SSP, luego de tomar el cargo como titular de dicha dependencia.

En este sentido, Medina Mayoral fue cuestionado por las y los legisladores presentes con respecto al caso de los jóvenes de Malpaso, y respondió que, 15 minutos luego de saber sobre el secuestro de los siete jóvenes se desplegó un operativo policiaco en la región para dar con el paradero de los secuestrados.

Otro cuestionamiento fue sobre la implementación de estrategias no sólo reaccionarias sino preventivas, así como las causas de que los jóvenes sean víctimas del reclutamiento forzado y las estrategias para enfrentar y evitar la situación.

De igual manera, en voz del diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba, solicitaron al funcionario un informe detallado sobre los resultados en materia de seguridad en los años 2022 y 2023, además de la ampliación de acciones realizadas para atender y prevenir el delito de desplazamiento forzado.

El general Medina Mayoral detalló que, la incidencia delictiva ha disminuido hasta posicionar a Zacatecas en la posición 29 a nivel global en el país, lo que, también posiciona al estado cerca de la media nacional. El delito de homicidios dolosos, Zacatecas presentó una disminución del 20.6%, colocando a la entidad en la posición número 26 con mayor disminución del delito, en relación con este mismo periodo en el año 2022.

En el mes de julio de este año, la disminución del delito de homicidio doloso ubicó a Zacatecas en el lugar número 16, tomando en cuenta que meses atrás la entidad se mantuvo en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la comisión de este delito.

Hasta el momento, comentó, se ha invertido un millón 149 mil 192 pesos en equipamiento y remodelación de las UNIRSE del estado, además de la próxima instalación de la UNIRSE región Saldaña, “para cubrir esa parte de nuestros paisanos que se encuentran aislados por la misma geografía que presenta con el vecino estado de San Luis Potosí”.

Además de la reciente creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), y la determinación de la coordinación de las fuerzas de seguridad como el Ejército, la Guardia Nacional (GN), las policías de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para reducir los índices delictivos, entre otras acciones en materia de seguridad, Medina Mayoral aseguró estar comprometido con las población zacatecana para erradicar esta problemática.

Postura bancada Partido Acción Nacional

Minutos más tarde de que se clausurara la comparecencia por falta de quórum legal, diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), fijaron una postura respecto a lo ocurrido, toda vez que, reiteraron, “el tema de seguridad en Zacatecas es el tema más sentido por todas y todos los ciudadanos”.

“Nos sentimos verdaderamente tristes por este acto que hoy se consumó, creemos que fue un acuerdo entre diputados para no completar el quórum y que no compareciera el Secretario Mayoral el día de hoy aquí en Zacatecas; todos los días tenemos eventos de inseguridad a lo largo y ancho de Zacatecas, todos los días vemos en los diferentes medios de comunicación como hay levantados, gente amedrentada, gente secuestrada y que los obligan a hacer trabajos forzados, es lamentable y es penoso el hecho de que no hayamos completado el cuórum”.

Las y los diputados del PAN exigieron a los diputados que no estuvieron presentes, dar una explicación respecto a los motivos de su ausencia y el cumplimiento de sus obligaciones en una de las comparecencias más esperadas por la sociedad.

Señalaron como poco posible el hecho de reagendar la comparecencia del secretario de seguridad pública, debido al posible arreglo entre diputados en su mayoría de Morena para impedir la rendición de cuentas del funcionario, sin embargo, reiteraron que van a pugnar para que sea un hecho.

Postura Ernesto González Romo (Morena)

El diputado Morenista Ernesto González Romo, ofreció una rueda de prensa con la finalidad de deslindarse de lo ocurrido la mañana de este jueves, además de ofrecer una disculpa pública a las y los zacatecanos ante la falta de profesionalismo por parte de las y los legisladores al impedir el desarrollo de dicho ejercicio.

“Vimos una estrategia de flojera y desinterés por parte de la oposición que no llegó, que no tenía a los integrantes aquí, y una estrategia oficialista de no completar el quórum a pesar de que había integrantes suficientes para hacerlo, en mi caso estuve presente en la sesión, no pude registrar mi asistencia aunque sí la registra la presidenta de la mesa porque estaban cerrados los micrófonos estaba convertido en un ring el pleno de la legislatura”, argumentó.

En este sentido, solicitó a los órganos de gobierno de la legislatura para darles seriedad al tema y se reprograme la legislatura, lo cual es facultad de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), dijo que habrá tres días de gracia donde la comparecencia pudiera ser reprogramada para su desarrollo formal.

Jurídicamente el congreso está citado al pleno, y la comparecencia es en el pleno, es decir, emitió un rechazo ante la acción de algunos diputados de trasladarse junto con el secretario de seguridad pública a la sala de juntas del quinto piso, razón por la cual, dijo, prefirió no estar presente.

“Todas las torpezas cometidas el día de hoy, lo que terminan es por exhibir al Poder Legislativo y al propio funcionario, el funcionario estuvo a tiempo en la sesión, ¿para qué lo pasan al quinto piso a exhibirlo en medio de un zafarrancho, qué necesidad?, me deslindo completamente de ese tipo de actitudes, no hay nada qué esconder”, resaltó.

Postura Arturo Medina Mayoral

Luego de la reunión establecida en el quinto piso del palacio legislativo, Arturo Medina Mayoral declaró que lo ocurrido en la sala de plenos “es una actividad bajo el marco democrático republicano, si alguien no llega está en todo su derecho, realmente es un acto democrática respetable y respetado”.

Aclaró que lo ocurrido no obedece a ninguna presión por parte de algunos legisladores, por lo que, dijo, no considera como una falta de respeto la falta de cuórum para el desahogo de su comparecencia. Dijo que no tendrá problema en asistir nuevamente a rendir cuentas ante el Poder Legislativo siempre y cuando las disposiciones legales sean las correctas.

Por último, destacó que como director de la SSPE no bajará la guardia para seguir obteniendo resultados en materia de seguridad que abonen a la pacificación de la entidad, y resaltó que, los resultados informados son evidentes, y reconoció que los homicidios, el secuestro y la extorsión es lo que más lastima a la población, por lo que, aseguró, continuará implementando las acciones pertinentes para reducirlos.