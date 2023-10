Mi Jardín de Flores

El Genera Arturo “Pinocho” Medina

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“No le demos vueltas, con los estadounidenses tenemos, hay que cuidarlos y buscar que ellos se sigan viniendo a casar a Zacatecas, que sigan viniendo a las comunidades, a los municipios y estas vacaciones vinieron miles de migrantes a las comunidades de Zacatecas. Vamos a cuidar mucho a ese turista migrante”: Le Roy Barragán Ocampo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 6 de octubre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Las Mentiras del General Arturo Pinocho Medina Mayoral

¡VÁLGAME Dios! Siendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la institución en donde anida el grueso de la corrupción y la impunidad, un grupo de diputados deciden ‘reventar’ la comparecencia de su titular el señor general don Arturo Medina Mayoral, con motivo de la glosa del informe del segundo informe de gobierno de don David Monreal Ávila, ¿por qué sería? -PORQUE les vale gorro la seguridad -contesta doña Petra- y quisieron proteger al ‘yéneral’ Arturo Medina, de los fuertes cuestionamientos que le iban a hacer y que los replicaría la prensa-.

-LA ORDEN salió de la Casa de los Perros -tercia don Roberto-, David no quiso que el general fuera cuestionado y por eso los diputados de Morena, PVEM y PT tronaron la comparecencia, coincido con doña Petra-.

-SIN embargo el señor general dio un informe sobre el estado actual de su lucha contra los malos organizados-.

-NAAA… el ‘yeneral’ lo que hizo fue autohalagarse, con cifras sacadas de su imaginación, ¿verdad, don Roberto?-.

-DESGRACIADAMENTE así fue: David siguió el camino de su antecesor Alex: gobernar con puras mentiras y el general no podría ser la excepción, según la nota de la compañera Nalley de León, el militar aseguró que ‘la incidencia delictiva ha disminuidos y que ahora ‘Zacatecas ocupa la posición 29 a nivel global en el país, lo que es una soberana mentira.

“OTRA mentira más es que la entidad ocupa la posición número 26 en el rubro de homicidios dolosos. Yo tengo otros datos: estamos en el lugar número 10; pero por cápita somos el segundo lugar, sólo abajo de Colima.

“DESPUÉS afi rma que en Julio de este año, Zacatecas ocupó el lugar número 16, pero nunca ha estado en ese lugar: el informe de enero a agosto de 2023 del Gobierno de México lo desmiente:

“ZACATECAS -reitero- ocupa el décimo lugar con 861 (ochocientos sesenta y un) asesinatos: y aquí está el gráfi co del Gobierno de México, chéqueno”.

-¡AY, qué general tan mentiroso! No se vale intentar burlarse de la inteligencia de los zacatecanos diciendo mentiras, eso es pecados si don Arturo es cristiano debe de recordarlo: ‘No mentirás ni levantarás falsos’, ¿qué gana con mentir?-.

-NADA -dice doña Petra-, la gente ya está más y mejor informada; hoy, por ejemplo, un policía me dijo al respecto: ‘Pinche general tan mentiroso’, e hizo referencia a la narizota de Si las foto hablaran…, que hoy viernes se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas‘: ‘Está tan narizón como el Ratello’, y soltó la carcajada-.

-PUES lo único que hizo David y su runfl a de diputados fue el ridículo al igual que el general Arturo, ahora sí que quedaron como la yunta de Silao, tan mentiroso el pinto como el colorado: seguramente la compañera Nallely por eso lo degradó, de secretario pasó a director, jajaja…

-LA VERDAD que yo nunca me imaginé que el ‘yéneral’ fuera tan mentiroso, ’¡fúchila, caca!’, como dice mi ‘cabecita de algodón’.

SE LAS CREE…

PUES EL joven Saúl Monreal Avila, alcalde de Fresnillo, reiteró que quiere ser candidato a senador de la República y declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que no solamente está seguro que será el candidato de Morena, sino senador de la República que porque ha recorrido ‘en 15 ocasiones todo el estado y tiene muchos amigos’.

-PUES si de amigos se trata, no han de ser muy fi eles que digamos porque según su Facebook, el Saúl tiene 66 mil seguidores a nivel nacional y no todos votan, pero suponiendo que todos votaran, no le alcanzarían para llegar al Senado, hoy menos que nunca porque Zacatecas ya está hasta la chingada de los Monreal-.

-HACE MAL Saúl en dar tanto brinco, ya dio uno cuando se reeligió y ahora pretende dar otro para llegar al Senado en donde si ganara, daría otro brinco más para ser candidato a gobernador con la intención de suceder a su hermano David-.

-SE OYE fácil, pero lo que yo he oído es que la gente ya no quiere a los hermanos Monreal, a don Ricardo, a quien sus hermanos ven como el patriarca de la familia, en la Ciudad de México lo detestan por ‘traidor’ y acá en su tierra ya no es bien visto.

“A DON David ni se diga: en dos años echó a perder su capital político por su manera de ser con el pueblo al que no quiere escuchar, y con la gente y amigos que lo apoyaron para llegar a Palacio de Gobierno y ya sentado en su nicho hasta el habla les niega, pero lo más alarmante es que no sabe gobernar y no ha cumplido ni una de sus promesas de campaña.

“DEL JOVEN David se dice que en el cargo de alcalde de Fresnillo se ha enriquecido escandalosamente, que de comer una bolsita de cacahuates y una Coca-Cola cuando estudiaba en la UAZ, ahora come tres veces al día las mejores viandas y viste como un verdadero dandy: ¡hasta choninos de seda y calza zapatos carísimos!, es lo que se dice”.

-PUES TODOS los Monreales eran pobres como nosotros, pero ahora son de los más ricos de Zacatecas, tres hermanos: Rodolfo, David y Saúl han sido presidentes municipales de Fresnillo; Ricardo y David gobernadores de Zacatecas; y el propio Ricardo además de gobernador ha sido senador, diputado federal y titular de la Delegación Cuauhtémoc en la ciudad dé Mexico, entre otros cargos, y ha militado en cinco partidos políticos: PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena y en todos ha sacado raja política y económica; por eso la gente dice ‘¡ya basta de tanta Monreal, han robado muchisimo!’-.

“AYER vi un video de la marcha que estudiantes hicieron por el 2 de octubre; yo creía que nomás al ‘RaTello’ le habían mentado la madre, pero no, al David también se la rayaron ese día:

“¡MONREALITO, Monrealito dónde estás, dónde estás, chingas a tu madre, chingas a tu madre dondes estés, dónde estes!”.

-¡AY CARAY!, qué fuerte y recién cumplió apenas dos años ¿cómo serán los siguientes? Ahí vienen ya las elecciones.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.