Mi Jardín de Flores

El Narco Contra Mineras

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En las redes sociales vemos que la misma población se ha manifestado a decir que no más Monreales y que esa familia ya no haga de la política un negocio’: Jaime Ramos Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 7 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡Cuánta Crueldad!

SEA POR Dios y venga más; ¡Cuánta Crueldad la de los malos organizados!; hoy nuevamente vuelven a mostrar su deshumanización en el municipio de Guadalupe.

-LOS NARCOS tienen patente de corso, madre Teresa, cómo saben que el desgobierno del David Monreal no les hace nada, se ensañan con la gente muchas veces inocente sólo porque se niegan a trabajar para ellos asesinándolos de la manera más cruel -.

-YA NO es noticia, pero hoy Zacatecas vuelve a ser tema mundial por dos hechos criminales, uno: el asesinato y a balazos de un hombre al que mataron dentro de un automóvil, al que degollaron y su cabeza la pusieron arriba del cofre del vehículo sobre una cartulina con una narcoamenaza en contra de las autoridades, según trascendió.

“Y NO es rara esa ‘marcoamenaza en contra las autoridades’, porque ya ha sucedido que el propio narco denuncia a David, quien cuando era presidente municipal de Zacatecas, estaban ahí asentados narcos tan peligrosos como ‘El 50’, ‘El Ostión’, ‘El Hummer’ y ‘El Z40’, como hoy lo denuncia José Luis Medina Lizalde ‘El Oso’, expresidente estatal de Morena en nuestro Diario Página 24 Zacatecas; además no hay que olvidar que a finales del 2020, el narco colocó varias mantas en diferentes lugares con la foto de David y un líder del cartel de las cuatro letras, que decía:

‘GENTE DE ZACATECAS, NO ESTÁN SOLOS SEGUIMOS TRABAJANDO PARA UN MEJOR ESTADO LIBRE DE SECUESTRADORES, EXTORSIONADORES Y VIOLADORES QUE SOLO DAÑAN A LA SOCIEDAD, DAVID MONREAL LE DIO ACCESO AL CJNG LIDERADO POR AUDIAS FLORES SILVA “EL JARDINERO”, QUIEN SECUESTRA Y EXTORSIONA PARA PAGAR SU CAMPAÑA A GOBERNADOR. EN LOS TERRENOS DEL SEÑOR MAYO ZAMBADA NO SE PERMITE EL SECUESTRO, ROBO O EXTORSIÓN. ATT. CDS

“O SEA que, David, según la narcomanta, vendió la plaza desde que era alcalde de Fresnillo al CJNG y años después volvieron a negociarla ‘para pagar su campaña a gobernador’ y…

“¡VIRGEN del Monte Carmelo! ¿entonces quiere decir que don Alejandro vendió la plaza a los malos organizados de Sinaloa y don David al CJNG?-.

-PUES si hemos de creerle a la narcomanta así fue; y eso sucede en muchas partes del país, como por ejemplo Jalisco con Enrique Alfaro, Guanajuato con Diego Sinhue y Tamaulipas con el gobernador anterior Francisco García Cabeza de Vaca.

“PERO David se deslindó de tal acusación y hasta puso una demanda en la Delegación de la Fiscalía General de la República, sin resultado alguno”.

-ESTABA obligado a hacerlo, pero nunca se supo si la ratificó y si obtuvo algún resultado-.

El Narco Intocable

“LO CIERTO es que en todo Zacatecas el narco es intocable, sólo atrapan a puro charal, pero a ningún pez gordo y la gente ya está hasta el gorro de este gobiernito inepto.

La Minera Pan American Silver Corporation, el Segundo Hecho Criminal

-PUES A empresarios, comerciantes y ciudadanos el David podría ser dándonos atole con el dedo hasta que el pueblo se canse y se la haga de tos, pero con quienes sí siente ñáñaras y hasta se caga en los calzones son con las empresas extranjeras, como por ejemplo la minera canadiense Pan Ameican Silver Corporatión de aquí de Chalchiuites, que explota La Colorada-.

-ÁNDELE, no se habla más que de eso en todo el pueblo, es un escándalo internacional muy cañón: es el segundo hecho criminal y el más delicado-.

“Y ES que el narco está bien perro y se crece ante la impunidad: a cada rato estaban a robe y robe porque la minera se ha negado apagar ‘el derecho de piso’, pero el jueves 5 por la mañana una gota derramó el vaso: narcos armados robaron dos trailers de concentrado, por lo que decidieron suspender los trabajos temporalmente.

“TAL decisión de inmediato se hizo viral no sólo en Zacatecas, sino en el país y el mundo entero, por lo que de inmediato David abrió las piernitas y se agachó ante el poder económico internacional”.

-PARA quienes no sepan qué onda con esa minera, estaría bueno darles los siguientes datos oficiales:

‘PAN AMERICAN Silver posee el 100% del gran yacimiento polimetálico

DESCUBIERTO en 2018 a través de la exploración de terrenos adyacentes a su mina La Colorada.

‘SE ESTIMA que el depósito contiene 94.4 millones de onzas de plata según la estimación de recursos minerales indicados de 95.9 millones de toneladas y 132.9 millones de onzas de plata según la estimación de recursos minerales inferidos de 147.8 millones de toneladas, además de un gran volumen de zinc y plomo’.

“ESTA ES la síntesis de la importancia de esta mina y de los intereses económicos y políticos que significan, así es que de no tomar David este ‘torito’ por los cuernos el pedonón podría extenderse en todo Zacatecas, el país y el mundo, los canadienses no se andan con mamadas y no son una perita en dulce”.

-AHORA sí el David va a sentir el rigor: se educa o lo educan-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.