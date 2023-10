Mi Jardín de Flores

Los Parásitos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En las redes sociales vemos que la misma población se ha manifestado a decir que no más Monreales y que esa familia ya no haga de la política un negocio’: Jaime Ramos Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 8 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

DON ARTURO López de Lara Díaz, presidente de la Federación Bajío-Norte y consejero nacional de COPARMEX, estuvo ayer sábado en la ciudad de Aguascalientes para apoyar la candidatura de la señorita Patricia Muñoz León a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial; lo publica hoy domingo Página 24 Aguascalientes.

-TAMBIÉN el Arturo le hace a la política, además de empresario es ‘panadero’ y fue regidor del Ayuntamiento de Zacatecas y diputado local-.

-PARTICIPÓ en una ocasión -toma la palabra don Roberto- para presidente municipal y perdió; en Zacatecas el ‘bolillo’ no tiene mucha clientela, acá jala más la izquierda-.

-PUES EL señor Arturo participó en una conferencia de prensa y, a pregunta expresa, contestó que acá en Zacatecas la violencia y la inseguridad están que espantan y hasta a San Luis Potosí le dio un buen raspón.

DIJO don Arturo:

‘VENGO de Zacatecas en donde nos afecta mucho la inseguridad, hemos puesto el dedo en la llaga y no hemos dejado de señalar que limita la competitividad de las empresas en la región; estuve en San Luis Potosí y es lo mismo, por eso hacemos la exigencia a los gobiernos estatales que refuercen la seguridad en las carreteras, para que las personas estemos seguras; los que transportamos tenemos pérdidas grandes y no estamos dando certeza en la región, Aguascalientes es una zona privilegiada, tienen seguridad bastante buena pero cuando traspasan las fronteras entra el temor’.

“CUANDO los periodistas no le creyeron fue cuando dijo que ‘en Zacatecas no es que estén cerrando las empresa’, y cuando vio que los reporteros se miraban unos a otros, pues conocen muy bien lo que sucede por acá, dijo: ‘PERO SÍ están teniendo pérdidas y es por la inseguridad en las carreteras y sin duda el tema principal es la atención a la problemática, pues no sólo es lo que dicen los números, se siente en la percepción en la gente que vive allá y la de otros lados, porque ya ni siquiera de visita quieren ir’.

-¡ÓRALE!, pues ahora sí que dijo lo que todos sabemos: los zacatecanos respiramos miedo, pero también los turistas, visitantes y quienes vienen a hacer negocios-.

-Y LA visita de don Arturo coincidió con el sepelio de tres de los cuatro dulceros que desaparecieron en Troncoso y aparecieron calcinados en San Luis Potosí, el otro comerciante apareció semanas antes en las mismas condiciones; lo que me llama la atención es que la gobernadora de allá, Teresa Jiménez Esquivel, que es una mujer joven, guapa, inteligente y muy humana: pagó todos los gastos, gesto que agradecieron los deudos-.

-¡QUÉ DIFERENCIA!, no cabe duda de que las mujeres somos más sensibles porque lo que es el David, ese no le da ni agua al Gallo de la Pasión, ahí están los pobres campesinos sufriendo por la sequía mientras que él ni los pela, menos los apoya o busca que el gobierno federal les eche la mano, pero eso sí el karma se las tendrá que cobrar y hasta hasta con intereses-.

‘La Mala Fama de Zacatecas’

LA PROPIETARIA del restaurante café La Pilarica, Ana Cecilia Tapia, se quejó amargamente con nuestra compañera reportera, Nallely de León Montellano, porque ‘los restaurantes del Centro Histórico del verano para acá tienen 40% menos de ventas con relación al año pasado’, entonces se las están viendo muy mal, pero que ‘en agosto pasado pasado estuvo peor porque la clientela disminuyó 70%, debido a la delincuencia organizada’.

“ELLA asegura que además de la violencia e inseguridad no hay coordinación entre la sociedad mercantil, el gobierno del estado y la sociedad civil, ‘no vemos el apoyo de ningún lado -dice la trabajadora mujer a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-, tampoco hay comunicación y veo lejana una estrategia coordinada por las diferentes dependencias como turismo, economía, la secretaría de gobierno y no veo al Ayuntamiento muy activado en ese sentido’, lamentó.

“PERO el problema que más le preocupa es la inseguridad y la violencia, y tildó de mentiroso al secretario de Turismo Le Roy Barragán Ocampo, ‘porque no es cierto que la afluencia turística se ha recuperado’, y no sólo es ella sino que ‘todos los comerciantes coincidimos que dichas declaraciones son falsas y vivimos con el temor que, ante la ausencia de de ventas, de clientes, vayamos que cerrar por falta de ingresos’”.

-¡QUÉ MAL le ha ido al pueblo de Zacatecas con este gobiernito!-.

-BUENO no a todos-.

-¿ESTÁ usted segura, doña Petra-.

-CLARO que lo estoy: no sólo a el David y su atajo de ineptos huevones, sino a todos los Monreales, por ejemplo al Rodolfo, que ademas de trabajar como coordinador general de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales en Sinaloa, le dieron otra chambita muy buena como prefecto del ITSF (Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo-.

-¡AH JIJO, no lo creo!-.

-PUES quesque lo dijeron en la B-15, y anoche lo comprobé: es cierto, entrevistaron al director del ITSF, el Francisco Javier González Ávila y soltó la sopa: el Rodolfo nomás trabajará 10 horas los domingo y tendrá que viajar de Culiacán Sinaloa, a Fresnillo que son algo así como 1,485 kilómetros ida y vuelta-.

-¡VIRGEN Santa! Pobre hombre, pues cómo le va a hacer, son muchos kilómetros, podría darle un infarto o quedarse dormido… debe tener mucha necesidad-.

-¿CUÁL necesidad?, me corto uno y la mitad del otro si maneja en un día ese kilometraje, y además de trabajar un turno de 10 horas los domingos como prefecto, a otro perro con ese hueso, esa chamba es una aviaduría, pinches ambiciosos inmorales, ratas, desgraciados no se cansan de robar, por eso la gente está hasta la chingada de los Monreales: están en Zacatecas, Aguascalientes, la Ciudad de México, Sinaloa y hasta en Estados-.

-¿NO ME diga, quién de ellos en Estados Unidos?-.

-NO ES él, es ella y se llama Susana, le pagan más de seis mil dólares al mes en el Consulado de México en San Antonio, Texas-.

¡VIVE DIOS!, y pensar que son cientos de miles los zacatecanos que nomás comen una sola vez al día-.

-LOS MONREALES –y su parentela que no cantan mal las rancheras y tienen hueso en muchas partes-, son como parásitos, viven a expensas de los demás, en este caso, de nuestros impuestos-.

-¡ÉCOLE!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe; ¡ay esos señores que vivos son-.

-¿VIVOS? ¡Vivales!