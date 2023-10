La Gente en Municipios se Encierra a las 6:00 de la Tarde: Obispo Noriega

“Muchos se ha ido a Otras Partes; el Miedo es muy Visible”

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, mencionó a Página 24 Zacatecas que existe un lado que se olvida, hablando de la inseguridad, que es el lado de la gente, de las calles y la misma que habita los hogares. En los últimos días el obispo ha visitado cuatro parroquias que acompañan a un aproximado de 50 mil personas de Vila González, Noria de Ángeles, Villa Hidalgo y Pedregoso.

“¿Cómo vive la gente la violencia y la inseguridad? No es que la gente se haya acostumbrado pero la gente sale a trabajar cuidándose, la que no tiene oportunidad de buscar otros horizontes. Mucha gente se ha ido a otros lugares pero la mayoría de la gente se queda y es quien más necesita estar ahí por diversas razones. Para mí ha sido interesante ver a estas personas a los ojos, he visto tristeza, impotencia y por otra parte esperanza de cuándo se va a acabar esto y de quién lo va a hacer, tenemos la conciencia de que la autoridad tiene esa misión”, comentó.

El obispo se reunió con un número aproximado de 70 a 80 personas que han sido víctimas de la violencia, que han perdido hijos, perdido hermanos y que generan un ambiente de dolor indescriptible, sin embargo, existe la esperanza de que estos malos momentos terminen pronto.

“Es un sentir muy especial, no caben en palabras los sentimientos y emociones de lo que esta gente está dispuesta a hacer para seguir adelante. Por otra parte noto que si se puede, es mucha más la gente que quiere vivir y trabajar en paz. En este momento se conjuga el tema de la sequía y hay gente que tiene que salir a buscarle a otros lados, gente que puede estar vendiendo sus bienes y como es apuro a veces a un precio mucho menor. Además vi miedo, la gente se está encerrando a las 6 de la tarde, hora en que se termina la vida pública, van a sus casas a resguardarse y a proteger a los suyos, es muy notable, sobre todo lo vi en el área de Pedregoso donde están las situaciones más difíciles. El miedo está saliendo muy visible” añadió.

Sigifredo Noriega aseveró que la esperanza de la gente ayuda a superar los problemas por más grandes que sean. Ese es uno de los aspectos de la violencia vista desde el punto de la gente y que es mucho más notable en el área rural del estado y agregó que el primer recurso de la gente es la fe en Dios, la gente requiere de su fe y necesita la fe.

“Me emocionó el cómo la gente expresa su fe y ven en la figura del obispo a Cristo mismo y es agarrarse de él. Escuché a la gente en su realidad dura y difícil y les decimos que estamos unidos a ellos aunque tampoco entendemos que es lo que está pasando con esta situación”, finalizó.