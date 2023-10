Los Hermanos Monreal, Ambiciosos al Poder y al Dinero: Faustino Adame

Le Están Haciendo un mal muy Grave a Zacatecas

* Saúl Monreal Debería de Seguir en su Cargo de Alcalde

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, señaló a Página 24 Zacatecas que el municipio de Fresnillo está pasando por un periodo muy crítico en todos los niveles, no solamente con el tema de la inseguridad y el desarrollo laboral. Esto con respecto a las aspiraciones de Saúl Monreal Ávila, actual presidente del municipio, para contender por una Senaduría y dejar el cargo en el ayuntamiento de El Mineral.

“Fresnillo está en una situación muy grave, Saúl debería terminar su mandato al frente del municipio. La familia Monreal tiene gobernando el municipio más de 30 años, están como el porfiriato, y ahora se apoderan también del estado. Ellos ya no tienen identidad política ni principios, ven a los partidos como una empresa familiar en la cual le invierten dinero y compran a los demás partidos para ellos quedarse con un botín político”, tronó.

Adame Ortiz señaló como grave esta visión ya que la gente no tan fácilmente apoyará a la familia nuevamente. Además este hartazgo no se queda en Fresnillo ya que ha evolucionado a nivel estatal ya que en encuestas los Monreal quedan en último lugar tanto en el gobierno y en aspiraciones a otros cargos políticos.

“Prácticamente Saúl ya no gobierna en Fresnillo, se la pasa en otros municipios del estado, ya no asiste en la oficina y no atiende a la gente aun estando en su cargo y ni renuncia. Lo mejor sería que Saúl, por dignidad, termine su periodo para el que fue electo y que por el bien de ellos, de Fresnillo y de todo Zacatecas ya no se propongan como candidatos a otros cargos, son una vergüenza del estado y del municipio. La ambición que tienen ellos es al poder y al dinero, que le bajen a sus intereses propios”, finalizó.