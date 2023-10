Mi Jardín de Flores

Los Traidores Ricardo y Marcelo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘En las redes sociales vemos que la misma población se ha manifestado a decir que no más Monreales y que esa familia ya no haga de la política un negocio’: Jaime Ramos Martínez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 9 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Nos Faltaban dos: Ana María y Leticia Monreal Avila

¡VÁLGAME Dios; qué les cuento!: Me dice don Andrés González que nos quedamos cortos con los ‘tristemente celebres hermanos Monreal Avila porque nos faltaron dos de sus hermanas que también trabajan en el gobierno’: Doña Leticia Monreal Ávila, quien cobra como jefa de prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social; y doña Ana María Monreal Ávila, como directora de Regulación y Fomento Sanitario en Servicios de Salud de Zacatecas.

ENTONES LA lista de los hermanos que trabajan en el gobierno, queda así:

SUSANA MONREAL Ávila.

Ávila. ANA MARÍA Monreal Ávila.

Monreal Ávila. LETICIA Monreal Avila.

Monreal Avila. DAVID Monreal Ávila.

Monreal Ávila. RODOLFO Monreal Ávila.

Monreal Ávila. SAÚL Monreal Ávila.

Monreal Ávila. EULOGIO Monreal Avila.

Monreal Avila. RICARDO Monreal Avila.

ESTO a reserva de que, como dice el Santo Padre Amaro, “vuelva a saltar la liebre por ahí”, ¿qué les parece?

-PUES que los Monreal Avila están apoderados de Zacatecas-.

-PODRÁN decir como en el cuento aquel: ‘Nosotros los Monreal Ávila no somos de Zacatecas, Zacatecas es de nosotros’.-.

-PUES actualmente -toma la palabra don Roberto- son la familia más infl uyente de Zacatecas, ahora si que ‘no se mueve la hoja de un árbol si no es por decisión de los tristemente célebres hermanos Monreal Avila.

“ES CIERTO, veamos como está en Congreso del Estado: al inicio de este fallido gobierno autócrata hubo diputados que dieron la pelea, pero poco a poco fueron sucumbiendo: David se engulló al Poder Legislativo.

“EN CUANTO el Poder Judicial, tampoco hay bronca alguna en tanto le den buen presupuesto, de lo contrario el Arturo Nahle García pega de gritos, pero nomás el David abre la chequera lo acalla.

“ENTONCES no hay poder alguno que pueda cambiar las cosas o, como cuates, alguien lo pueda meter en razon y le diga: ‘Oye David, no la chingues ya déjate de pendejadas y ponte a trabajar, mira, ya te chingaste dos años a lo pendejo, AMLO no podrá ayudarte más allá de su sexenio, ¿quién te va a apoyar después? Te vas a meter en problemas sí sigues jugándole al ‘Tirano Banderas’-

-¡ESO!, MI ‘cabecita de algodón’ se ve el próximo septiembre y la Claudia NO VE al Ricardo Monreal con buenos ojos, porque la Dra. Sheinbaum Pardo, es una de las que descubrieron que el ‘Monris’ traicionó al Movimiento y fue pieza clave en las derrotas en que Morena perdió muchas alcaldías en la Ciudad de México, principalmente la Cuauhtémoc, donde ganó su pu… pila la Sandra Cuevas Nieves.

“¡AY, VIEJA tan loca! Está más deschavetada que la Botarga Cóchil Gálvez, la Caballona Kenia López Rabadán y la Lela Tellez juntas, ¿no vieron el desmadre que fue a hacer en la Central de Abastos, de la capital de la República?”.

-¡DIOS DE mi Vida!, pobre mujer, yo creo que está mal de la cabeza, comete muchas barbaridades, el poder la enloqueció-.

-EL DAVID debería de tomar nota, no sea que un día de estos la iguale que para allá va-.

Don David no Entiende

-DIPUTADOS de Morena deberán de aprobar el Presupuesto de Egresos para el 2024 que es por 9.

02 billones de pesos, presupuesto mayor al de 2023 que fue 7.% menor, que sin problema alguno podría ser aprobado porque Morena tiene mayoría simple, que es lo que se necesita para salir avante con esa cantidad.

-PUES SÍ, madre Teresa, pero resulta que se apareció. “El Chamuco” Monreal; él y sus seguidores diputados, están haciendo causa común con Marcelo y marcelistas y ahora amenazan con no aprobar el presupuesto si no les dan chance de manejar ellos, a su libre arbitrio, ¡50 mil millones de pesos!-.

-¡PINCHE PAR de traidores malagradecidos!, hicieron causa común para que uno de ellos fuera el candidato de la Presidencia de la República, al fracasar ambis, ahora pretenden chantajear a AMLO para ver cuánta raja sacan.

“PERO están bien pendejos los dos: AMLO es mucha ‘longaniza’ y no se van a salir con la suya, el presupuesto que el Presidente manda para su aprobación es conforme al Proyecto de la 4T, y todos los legisladores de Morena y de los partidos aliados deben de aprobarlo sin chistar porque de lo contrario podrían frenar la Cuarta Transformación y ellos caerían en traición”.

-MISERABLES, ya sabía que “La Marcela” iba a salir con su domingo 7, pero nunca pensé que el ‘traidor’ del ‘Monris’ volvería a traicionar, desgraciado ‘pito suelto’, yo no sé por que la Marichuy le aguanta todas sus infi delidades, ni tampoco cómo mi ‘cabecita de algodón’ le soporta otra de sus traiciones, si yo fuera él le decomisaba todas sus propiedades para regresarle al pueblo lo robado.

“PINCHE sonrisa de mazorca, es tan ojo de pescado que ahí están los resultados: fue el que sacó menos votos que la Claudia, que el Marcelo, que el Adán Augusto y que el propio Noroña y hasta con la oposición está quemado: ¡traidor, mil veces traidor! Si viviera en tiempos de la Revolución Mexicana ya lo hubieran ahorcado en la mera cresta del cerro de la Bufa; mi general Villa no soportaba a los traidores”.

-NO SE enoje, doña Petra, nuestro Presidente es mucha pieza y saldrá adelante, ya lo verá, si salió bien en cinco años, el último también lo sacará adelante: mi Padre Dios lo ayudará, ya verá usted: al fi nal los buenos ganan a los malos, es Palabra de Dios.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.