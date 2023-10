El Narco Recluta a Jóvenes Desempleados o los Obliga

No hay Oportunidades Para Ellos: Faustino Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, aseveró a Página 24 Zacatecas que la situación de violencia que existe en el estado va a continuar por tiempo indefinido ya que es muy complicado desarraigar de un momento a otro los hechos de realidad a pesar de las declaraciones que hacen los diversos servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno.

“Dicen que el estado se está pacificando pero eso no se ve, el crimen está muy enquistado y la situación económica de Zacatecas está cada vez más decadente. No hay oportunidades para los jóvenes, no hay empleos y no se les motiva para que no se unan a las filas de la delincuencia organizada. Además de que el campo se encuentra muy abandonado, en muchos municipios existe el reclutamiento forzado de los jóvenes pero también existen los muchachos que se van por voluntad, esto por el mismo abandono al campo”, señaló.

Adame Ortiz agregó que, por desgracia, los programa sociales para el campo no llegan como deberían y las dependencias están muy acotadas. La Secretaría del Campo (Secampo) argumenta que no cuenta con los recursos suficientes para poder implementar estrategias agrícolas y arman programas que no son acordes al rescate del campo zacatecano.

“A veces rifan tractores en ferias agrícolas pero hasta esos premios ya tienen dueños agraciados por los funcionarios, dizque se ganan un tractor pero pues los campesinos no obtienen soluciones reales ni mejoralitos cómo mínimo. Es una minoría a la que se está apoyando y muchos se quedan sin los apoyos que se requieren”, mencionó.

Finalmente Faustino Adame aseguró que no existen alternativas reales que solucionen el problema de inseguridad de fondo y con tristeza se puede observar que cada día hay más pobreza en las comunidades y de no ser por los migrantes el estado zacatecano estaría en la miseria.