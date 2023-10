Mi Jardín de Flores

Siguen los Asesinatos a dos Días del Festival Internacional de Teatro de Calle

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.– Miércoles 11 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Siguen los Asesinatos a Tres Días del Festival Internacional de Teatro de Calle

A TRES días de iniciar el Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas (del 14 al 21 de octubre) los ‘inteligentes’ narcotraficantes siguen muy cañones: no paran de cometer asesinatos a plomazos todos los días con total impunidad: nunca la policía detiene a los ‘inteligentes’ matones a sueldo en flagrancia; huyen del lugar del crimen con extrema facilidad: lo sospechoso es que a la hora de cometer las ejecuciomes no hay una sola patrulla a cuadras a la redonda.

“HOY miércoles, a tres días de iniciar el Festival Internacional de Calle, nos enteramos por medio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ayer martes en Fresnillo asesinaron a tiros a un hombre a plena luz del día y ante numerosos testigos cuando caminaba por la calle Guaymas, colonia Plutarco Elías Calles; obviamente, no hay detenidos.

“Y EN el peligrosísimo Loreto, a plena luz del día un individuo fue baleado a las puertas de su casa por matones a sueldo que le dispararon a quemarropa.

“LA víctima de tal ataque se llama Jonathan Ricardo alias ‘Ricky’ de 32 años y me informa el compañero reportero Esteban Bonilla López de TRIBUNA LIBRE Aguascalientes, que el ataque sucedió exactamente en Norias de Guadalupe; que cuando los familiares de Ricky lo llevaron a una clínica de Loreto, les dijeron que no había médicos y lo trasladaron al Hospital General de Rincón de Romos, Aguascalientes, en donde lo están atendiendo; que el atentado fue por un problema de drogas pues el tal ‘Ricky’ no ha querido ‘alinearse’ con el cártel contrario.

“BUENO, pues aquí está la versión de las autoridades de Aguascalientes, la cual tiene más precisiones que la de la capital del estado: ¿cuál versión les parece más apegada a la realidad?”.

-INDUDABLEMENTE la de Aguascalientes, en principio porque sucedió en una comunidad de Loreto, no en una colonia y porque el hombre está siendo atendido en el hospital de Rincón de Romos y no en uno de Loreto, como informaron nuestras autoridades-.

-A MÍ también se me hace más creíble la de Aguascalientes, en la capital de Zacatecas las autoridades son muy dadas a maquillar la información-.

Los Monreal, Sinónimo de Malos Gobiernos

-PARA EL connotado analista político, don Teodoro Turner Saad, los hermanos Monreal Ávila son sinónimo de malos gobiernos, comenzando por don Ricardo que se inició en la política como regidor en su natal Fresnillo, ha sido diputado federal en varias ocasiones, gobernador de Zacatecas, senador de la República en reiteradas veces y titular de la Delegación Cuauhtémoc, entre otros cargos.

“PERO mucha gente ya no los quiere en el gobierno, está decepcionada de ellos y don Teodoro Turner dice que él ha visto que ‘la gente ya está cansada de los Monreal, en una estadística que pudimos observar, Ricardo, en su propio estado, quedó en último lugar de entre las corcholatas. Eso da a entender que la gente ya está cansada de los Monreal’”.

-QUIEN aceleró el cansancio de la gente es el David, había mucha expectativa con él porque prometió muchas cosas y tenía y tiene el apoyo del presidente y veníamos de un pésimo gobierno como fue el del Alejandro Tello ‘El RaTello’, entonces la gente se volcó en las urnas a favor del David -aunque también se dice que hubo muchas marranadas entre el ‘Alito’, el Ricardo, el IEZ y el propio ‘RaTello’ para que el David ‘derrotara’ a la Claudia Edith; peras o manzanas, a las primeras de cambio el David mostró el cobre en cuanto llegó a la Casa de los Perros y ‘se chingó la Francia’, pues el borracho resultó más inepto y corrupto que el ‘RaTello’”.

-DAVID está a la altura de las mentiras de Alex, así lo da a entender Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, hoy en la entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, al declarar que ‘el estado se está pacificando pero eso no se ve; el crimen está muy enquistado y la situación económica de Zacatecas está cada vez más decadente. No hay oportunidades para los jóvenes, no hay empleos y no se les motiva para que no se unan a las filas de la delincuencia organizada. Además de que el campo se encuentra muy abandonado, en muchos municipios existe el reclutamiento forzado de los jóvenes pero también existen los muchachos que se van por voluntad, esto por el mismo abandono al campo’.

-Y AÚN así el Saúl Monreal quiere ser senador de la República, para después suceder al David, pero está pedorro, Zacatecas ya despertó y no quiere que ningún Monreal siga mamando la ubre del presupuesto-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.