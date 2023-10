Las Autoridades Deben de Dejar el Escritorio y Trabajar en el Campo: Dice Diana Saucedo

“Dejar el Discurso y Salir a Territorio”

Por Rubén Palomo Macías

Diana Saucedo Nava, subsecretaria de Prevención Social del Delito, aseguró a Página 24 Zacatecas que se han conjuntado esfuerzos, a través de la iglesia, el estado y la academia, para obtener buenos resultados de un conversatorio de cultura de paz realizado el 25 de septiembre.

Se considera que los resultados del conversatorio han sido buenos ya que se ha atendido en el mismo campo el trabajo de fortalecer la cultura de paz.

“Debemos empezar a generar comunidad ya que a través de la comunidad vamos a lograr el sentido de pertenencia y lealtad para quienes conforman dicho espacio. Es muy importante que todas las instituciones, desde sus ámbitos de competencia, sigamos insistiendo en que la cultura de paz es la mejor manera de lograr la pacificación que necesita el estado de Zacatecas y el mismo país. El obispo decía que la paz es un compromiso de todas y todos y creo que el hermanar estos esfuerzos han podido fortalecer los lazos de trabajo y del mismo compromiso”, mencionó.

Diana Saucedo agregó que se tiene la esperanza de que la ciudadanía zacatecana no tome el tema a la ligera ya que el hablar de la cultura de la paz no es una cosa sencilla pero es una cosa sensible en la que se tiene que seguir insistiendo.

“El mejor camino es el mismo trabajo en campo, dejar el discurso, dejar el escritorio y salir al territorio. Cada institución tiene bien determinado cuál es su ámbito de competencia y dónde se necesita de nuestra intervención. Para la universidad está claro que para la pacificación la educación es fundamental, para la iglesia es importante la atención a la fe. Nosotros estamos con jornadas en labores en instituciones educativas para detectar problemas y canalizar de manera inmediata sin esperar hasta que se agraven los problemas para que en el momento oportuno se dé aviso a las instituciones correspondientes”, finalizó.