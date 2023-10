Los Comerciantes del Centro Histórico Estamos Desprotegidos: Lourdes Velazco

“Hay Robos y no Tenemos Policías”

Por Rubén Palomo Macías

Lourdes Velazco Gómez, líder de los comerciantes del Centro Histórico, comentó a Página 24 Zacatecas que los empresarios continúan exigiendo vigilancia en el primer cuadro de la ciudad ya que se sienten en indefensión. Señaló que se han detectado personas atracando en tiendas de conveniencia, afortunadamente se han logrado detenciones, pero el fenómeno continúa.

“Tristemente en el Centro Histórico no tenemos presencia policiaca de policía estatal, municipal ni federal. Queremos que el gobierno tome en cuenta que nosotros, los comerciantes, somos los que generamos empleos, que somos quienes pagamos más impuestos y somos quienes reactivamos la economía, los comerciantes no podemos estar en total desamparo”, aseveró.

Lourdes Velazco mencionó que en caso de un atraco no existe una autoridad cercana para poder avisar, existe un sistema de mensajería instantánea para poder dar aviso pero mientras se manda el mensaje el delincuente ya desapareció de la zona.

“No estamos preparados para recibir delincuentes, nosotros nos preparamos para recibir turistas y pues ojalá que por este medio las autoridades tomen nota y nos puedan apoyar con la presencia de seguridad que requerimos y el mismo centro merece. Vaya que son muchas las corporaciones que existen pero pues aquí es donde queremos verlas”, agregó.

La líder de los comerciantes mencionó que se ha podido observar, a través de los medios, que las corporaciones están adquiriendo más patrullas, uniformes y armamento, sin embargo, se quiere que el Centro Histórico se vea igual de protegido que los elementos.

“Vienen fechas importantes en el año, el próximo mes a algunas personas ya les dan su aguinaldo, viene el Buen Fin y son temporadas en que nosotros levantamos un poquito nuestras ventas. Pero la realidad es que nosotros ya no sabemos ni que hacer, pido que las autoridades tomen en cuenta que venimos de una pandemia donde se cerraron negocios y no estamos repuntando, tenemos algunos días buenos pero el comercio no ha retomado su nivel. En las campañas que hicieron de Morena vimos que había presencia policial pero solo fue cuestión de unas horas, queremos que esa presencia se tenga todos los días, toda la semana y todos los meses”, finalizó.