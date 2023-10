Mi Jardín de Flores

El Centro Histórico sin Vigilancia Policiaca

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tristemente en el Centro Histórico no tenemos presencia policiaca de policía estatal, municipal ni federal. Queremos que el gobierno tome en cuenta que nosotros, los comerciantes, somos los que generamos empleos, que somos quienes pagamos más impuestos y somos quienes reactivamos la economía, los comerciantes no podemos estar en total desamparo’: Lourdes Velazco Gómez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 12 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Los Hermanos Monreal no Tienen Ideología, van de un Partido a Otro

DON ADÁN expresó muy bien el sentir no sólo de la mayoría de los chalchihuitenses, sino de todo el estado:

‘LA GENTE cada día busca cambios para mejorar, busca gente honesta, busca nuevas maneras de pensar y con ese hartazgo se ve que al estar al frente de diversas administraciones no se han obtenido los resultados deseados.

Debido a esto es muy normal que la gente esté confundida porque los hermanos Monreal han andado de un partido a otro, sin alguna ideología clara, no sabemos si son de izquierda, derecha o del centro porque han estado en partidos de izquierda, en partidos de derecha y pues la gente se manifi esta con dicho hartazgo’, lo dice hoy jueves don Adán en una entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas; ¿qué opinan?

-PUES como dijo el Juan Gabriel: ‘lo que se ve, no se pregunta’, además es cierto: los Monreales no ven por el pueblo sino por sus propios intereses, por eso han estado lucrando en el PRI, PRD, PT, MC, Morena y hasta anduvo coqueteando con el PAN en busca de la candidatura para la Presidencia de Mexico, el ‘Monreis’ es uno de los hombres más ricos de Zacatecas, gracias a la política, por eso 10 de los 14 hermanos trabajan en el gobierno y hay quien me asegura que los otros cuatro son ‘aviadores’ en algunas administraciones-.

-ES CORRECTO: eso lo dice hasta gente cercana a ellos, por ejemplo, Benjamín Medrano Quezada decía que Ricardo tenía propiedades hasta en Guadalajara; pero quien le sacó una lista de las propiedades del ‘Cártel de los Monreal’, fue la gobernadora de Campeche, Layda Sansores Sanromán, quien hasta un gráfi co publicó, vean:

RICARDO Monreal: 5 propiedades y 17 hectáreas.

Monreal: 5 propiedades y 17 hectáreas. MARÍA de Jesús Pérez Guardado: 9 propiedades.

de Jesús Pérez Guardado: 9 propiedades. MARÍA de Jesús Monreal Pérez: 2 propiedades, 10 hectáreas.

de Jesús Monreal Pérez: 2 propiedades, 10 hectáreas. EDNA Catalina Monreal Pérez: 4 propiedades, 37 hectáreas.

Catalina Monreal Pérez: 4 propiedades, 37 hectáreas. CANDIDO Monreal: 8 propiedades, 901 hectáreas.

Monreal: 8 propiedades, 901 hectáreas. RODOLFO Monreal: 6 propiedades, 13 hectáreas.

Monreal: 6 propiedades, 13 hectáreas. DAVID Monreal: 6 propiedades, 783 hectáreas.

Monreal: 6 propiedades, 783 hectáreas. EULOGIO Monreal: 3 propiedades, 16 hectáreas.

Monreal: 3 propiedades, 16 hectáreas. SAÚL Monreal: 3 propiedades, 24 hectáreas.

Monreal: 3 propiedades, 24 hectáreas. SUSANA Monreal: 1 propiedad.

Monreal: 1 propiedad. LETICIA Monreal: 1 propiedad.

“MÁS lo que se acumule, pues el listado de propiedades fue publicado hace un año, además de que está incompleto pues faltarían las gasolineras y sociedades hasta con periodistas, entonces puedo decir que la gobernadora de Campeche se quedó corta”.

-¡DIOS DE mi Vida, cuánta opulencia! Y pensar que todavía hay niños en Zacatecas que fallecen de hambre y frío y que miles de zacatecanos comen una sola vez al día-.

-Y LOS infelices Monreales todavía pidiéndole al Santo Niño de Atocha más y más milagros para enriquecerse en los cargos públicos; por eso ya no les hace ningún milagro por ratas, los soltó de su santa mano y ahora están más desprestigiados que el mariguano Vicente Fox Quesada-.

Desaparecen dos Niñas, una en Fresnillo, Otra en Zacatecas

SIGUEN las desapariciones forzadas de personas en Zacatecas, ahora fueron dos niñas de 14 y 17 años, por lo que hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda, ellas son: KATTERI GUADALUPE VALDEZ ESPARZA de 14 años, desaparecida en Zacatecas, Zacatecas, el 8 de octubre de 2023, y NATALY MIRANDA VELAZQUEZ de 17 años, desaparecida en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de octubre del presente año.

-¡SANTO Dios!, pobrecitas muchachitas, sus padres deben de estar preocupadísimos, cuánto dolor y cuánto abandono de nuestras autoridades-.

-CADA vez las autoridades están más deshumanizadas, ya ni buscan a las víctimas porque al David no le interesa la seguridad del pueblo y les echa la culpa a los padres de familia, está igual o peor que ‘El Pelón’ Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a quien tampoco el pueblo quiere-.

Doña Lourdes se Queja por la Inseguridad en el Centro Histórico

PUES YA faltan dos día (uno) para que inicie el Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas, y doña Lourdes Velazco Gómez, sigue muy preocupada por la inseguridad y los robos en el Centro Histórico, donde atiende diligentemente su bonita y surtida tienda, pero hoy jueves, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, da la voz de alerta:

‘TRISTEMENTE en el Centro Histórico -dice doña Lourdes de entrada- no tenemos presencia policiaca de policía estatal, municipal ni federal. Queremos que el gobierno tome en cuenta que nosotros, los comerciantes, somos los que generamos empleos, que somos quienes pagamos más impuestos y somos quienes reactivamos la economía, los comerciantes no podemos estar en total desamparo.

‘NO ESTAMOS preparados para recibir delincuentes -continuó doña Lourdes- , nosotros nos preparamos para recibir turistas y pues ojalá que por este medio (Página 24 Zacatecas)- las autoridades tomen nota y nos puedan apoyar con la presencia de seguridad que requerimos y el mismo centro merece. Vaya que son muchas las corporaciones que existen pero pues aquí es donde queremos verlas’.

-MMM… ¿ustedes creen que el borrachín del David le va a hacer caso? Yo no, anda más preocupado en ver a quien le agarra las nalgas y donde será la otra fi esta que en gobernar-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.