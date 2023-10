Mi Jardín de Flores

La Ley Mordaza de David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La violencia deja como consecuencia muchas afectaciones sociales y no se trata solamente de llegar a perder un bien o la vida misma si no que se deben tomar en cuenta otros factores como la salud mental, el miedo permanente y la sensación de inseguridad son factores que afectan a la vida cotidiana del ser humano’: Rubén Ibarra Reyes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 13 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

La Ley Mordaza de David

“PUES ahora resulta que David ‘solicitó’ a algunos medios de comunicación no publicar los homicidios dolosos, y a los que no se han ‘cuadrado’, comenzó a enviar información sesgada -abre don Roberto-, como ayer jueves sucedió.

“A NUESTRO compañero Margarito Juárez González lo ‘chamaquearon’ reportándole que narcos armados allanaron violentamente un hogar en la calle Joaquín Arrieta, colonia Toma de Zacatecas, en la capital del estado y asesinaron a un hombre y a otro lo hirieron’, y así lo informó hoy viernes nuestro Página 24 Zacatecas.

“PERO fueron dos los asesinados y un herido; de esto me acabo de enterar porque mi amigo el comandante me informó y lo acabo de corroborar con el Informe de Seguridad del Gobierno de Mexico, les muestro el gráfico: ‘Zacatecas 2 homicidios dolosos’, ¿qué tal ¿eh?”.

-SEGURAMENTE -contesta doña Petra- es por la cercanía del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas, para evitar que la información de la violencia e inseguridad espante a los posibles turistas-.

-NUESTRO compañero Margarito Juárez, encargado de la sección policiaca, deberá de ponerse más trucha que de costumbre para que no lo vuelvan a ‘chamaquear’, y así informar verazmente a nuestros lectores.

“PORQUE como como hoy lo declara el señor rector de la UAZ, don Rubén Ibarra Reyes, ‘la violencia no sólo provoca muerte y pérdida de bienes materiales, sino muchas afectaciones y factores como la salud mental, el miedo permanente y la sensación de inseguridad que son factores que afectan la vida cotidiana del ser humano’, entonces los zacatecanos debemos estar bien informados para prevenir riesgos y cuidarnos nosotros mismos, ya que tenemos un gobierno que no se esmera en darnos seguridad, ya ven lo que declaró doña Lourdes Velasco Gómez: ‘En el Centro Histórico no tenemos vigilancia policiaca y se están dando muchos robos’.

“¿CÓMO es posible que la policía municipal, estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, no den seguridad al Centro Histórico, cuando es lo primero que visitan los turistas?”.

-VAYA contradicción, al David le aterra que la violencia y la inseguridad espanten al turismo, pero él mismo lo está provocando al dejar sin vigilancia al Centro Histórico.

“YO CREÍ que después de los dos asesinatos de los turistas migrantes, ocurrido en el cerro de la Bufa, iban a poner más vigilancia, pero ahora confirmo, por enésima ocasión, que al David le importa madre brindar seguridad a la gente: la violencia y la inseguridad están peor que el ‘desgobierno’, del desgraciado e infeliz ‘RaTello’, que está asilado con todo y prole en Queretaro, por temor a que en un arranque de ira o ya borracho, el David ordene su detención por ‘el fraude de dos mil 900 millones de pesos, que cometió en el último año de su gobierno’, según acusó el propio desgobernador”.

Al David Tampoco le Importa el Campo

-PERO al David no sólo no le interesa que Zacatecas esté seguro y en paz, porque está visto que tampoco le importa el campo: son miles de campesinos que están sufriendo mares por la terrible sequía que les arruinó las cosechas, principalmente la de frijol.

“ENTONCES, para menguar la crisis, le han estado pidiendo al David que los apoye y como no les hizo caso, entonces fueron a México y en Gobernación les contestaron que sí les darían un subsidio pero que el que lo debe de gestionar es el gobernador, nadie más, porque así está plasmado en la ley.

“ENTONCES el David fue a la Ciudad de México y hasta logró que ‘mi cabecita de algodón’ lo atendiera y hablaron largo y tendido sobre el tema de la sequía, pero a su regreso el infeliz borracho no ha dicho nada sobre el resultado de dichas pláticas.

“ES POR eso que ayer jueves decenas de productores de café se manifestaron para exigirle al David ‘que les de la cara’ y que les informe los resultados del caso.

“PERO, como se ve, al David tampoco le importa el campo, es más: ni siquiera gobernar; a él, por lo visto, lo único que le interesa en el billete, así es que el líder campesino, Fernando Galván Martínez, en una de esas comienza a radicalizar las protestas.

-PUES A lo mejor es lo que David quiere -dice don Roberto-: una multitudinaria manifestación con insultos y mentadas de madre, para entonces sí reprimirlos y encarcelarlos para evitar cualquier asilenciarlos, ¿no?-.

-BUENO, yo me retiro. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.