“David Monreal, un Gobernador que no ha Dado Resultados por Incapaz”

La Culpa es de Ricardo, se Equivocó al Apoyarlo: Javier Enríquez

Por Rubén Palomo Macías

El exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Enríquez Félix, aseguró a Página 24 Zacatecas que el hartazgo de la sociedad a la familia Monreal es producto de Ricardo Monreal ya que se considera que se equivocó con apoyar a su hermano David Monreal porque se considera un cuadro muy menor.

“David es gobernador, que le vaya bien, pero no ha dado resultados, no tiene la capacidad para estar donde está. Lamentablemente Ricardo no le ha invertido el tiempo suficiente para apoyar a su hermano, para asesorarlo. Creo que el momento para Zacatecas es malo con este gobernador”, aseguró.

El expresidente agregó que Saúl Monreal tiene una aspiración legítima al Senado de la República, pero está pagando las consecuencias de un mal gobierno y de los excesos de Ricardo Monreal. Aseveró que Ricardo Monreal se ha excedido con la simpatía de la gente y piensa que eso le da permiso de hacer cosas que no debe hacer.

“Están pensando en suplir a la clase política zacatecana con una idea de cuadros formados en el senado y así no se hacen las cosas. La clase política es dura, no tan fácil llega alguien a quitar a otra persona para meterse fácil. Hablo básicamente de mi generación que fue la que rompió con un nivel de conservadurismo”, mencionó.

Javier Enríquez apuntó que los Monreal han salido muy mal en las encuestas, reflejo de lo que está pasando en el estado y que seguirá pasando. Además señaló la molestia que existe cuando las familias enquistan el poder, cuando se ven como una dinastía, una herencia que recuerda a la burguesía.

“Creo que eso no está bien, eso no le quita la legitimidad de que busquen cargos pero tienen que hacer un trabajo de excelencia, la sociedad tiene que ver esos resultados para poderles dar el respaldo pero Zacatecas les está cobrando a la familia de Ricardo”, finalizó.