Mi Jardín de Flores

El Narco y el Festival Internacional de Teatro de Calle

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los Monreal han salido muy mal en las encuestas, reflejo de lo que está pasando en el estado y que seguirá pasando, la molestia que existe cuando las familias enquistan el poder, cuando se ven como una dinastía, una herencia que recuerda a la burguesía’: Enrique Javier Enríquez Felix.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 14 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

PUES HOY sábado inicia el Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas, un evento muy bonito que gusta mucho; lástima que pocos turistas se atrevan a visitar la capital del estado y los municipios en donde será medianamente replicado, por culpa de la violencia, la inseguridad y la ineptitud de este gobierno para sacar de Zacatecas a los malos organizados.

-EL FESTIVAL Internacional de Teatro de Calle, madre Teresa, tuvo sus años de gloria con “La Chaparrita de Oro”, Amalia García Medina, gobernadora de Zacatecas de 2004-2010; en esos años los hoteleros y restauranteros hicieron su agosto en pleno octubre, después poco a poco, desde el gobierno del ‘RaTello’, el Festiva, ha venido decayendo-.

-CIERTO, Amalita le dio mucho auge a la cultura, que yo recuerde ha sido la gobernadora que más la ha impulsado, nunca olvidaré aquel ‘Hay Festival’ de 2010, cuando vinieron escritores de la talla de Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, John Lee Anderson, Juan Villoro, Laura Restrepo, Jorge Volpi y Javier Cercas, entre otros que escapan de mi memoria.

“Y SÍ, hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos tuvieron seis años de vacas gordas, les iba muy bien; pero en este desgobierno la cultura está de cabeza, al igual que el turismo y el propio gobernador”.

-TODO ANDA muy mal, a pesar de que don David ha tenido el apoyo generoso e irrestricto del Presidente de México, don Andrés Manuel López Obrador; don David es el gobernador de Zacatecas que ha recibido los presupuestos de egresos más grandes de la historia y ni así ha podido hacer un buen gobierno, pues como hoy dice don Enrique Javier Enríquez Félix, exdirigente estatal del PRD:

‘DAVID NO ha dado resultados, (porque) no tiene la capacidad para estar donde está. Lamentablemente Ricardo no le ha invertido el tiempo suficiente para apoyar a su hermano, para asesorarlo. Creo que el momento para Zacatecas es malo con este gobernador’.

“Y LO malo de todo esto es que no solamente no sabe gobernar, sino que no quiere aprender: a don David lo que le gusta es el campo, levantarse tarde, montar a caballo y recorrer sus casi mil hectáreas”.

-PERO LO que más le gusta al David, es irse de fi esta a donde lo inviten porque a él no le gusta pagar, ponerse como araña fumigada de borracho y andar agarrando nalgas; si en campaña electoral lo hacía, ahora como gobernador con más razón y ha sin vigilancia alguna de la Sara, su esposa, quien en varias ocasiones en campaña lo salvó de prolongar sus dislates-.

“LO QUE me da risa y coraje a la vez, es que intenta imitar a mi ‘cabecita de algodón’, fíjense en ese detalle: habla pausado, mueve las manos y gesticula como él, y lo único que hace es el ridículo: AMLO sólo hay uno, el David es una mala o, menor dicho, una burda copia de él; además, a mi ‘cabecita de algodón’ no le gusta beber alcohol ni andar de coscolino, es un hombre que respeta mucho a la mujer, un conejo de un sólo agujero-.

-JAJAJA, ¡esa doña Petra!, ahora sí se voló la barda, ‘conejo de un solo agujero, jajaja. ¿Y cómo lo sabe? A lo mejor AMLO anda por ahí como mi general Lázaro Cárdenas, que era un gallito muy jugado en las artes del amor-.

-NAAA… si así fuera ya lo hubieran chismeado el Loret de Mola, el Ciro Gómez, el López Dóriga y anexas, pero mi ‘cabecita de algodón’ es muy bien portado, nomás tiene ojos para su esposa la Beatriz, eso es lo que el borrachín del David debería de imitarle: no tomar, no andar de pito suelto y ponerse a gobernar como el Presidente lo hace-.

El Laviada, Diputado Incómodo del David

-DESPUÉS DE llevar buena amistad con el David, de repente el Enrique Laviada Cirerol, ya como diputado, renunció a Moreno y se declaró independiente, aunque después apareció en la bancada de MC y no ha dejado de denunciar y criticar el ‘desgobierno’ del dedo chiquito del ‘Monris’, por lo que la Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública, ha comprado el pleito ajeno y, según la crónica de nuestra compañera reportera, la Nallely de León Montellano -que hoy aparece en nuestra Diario Página 24 Zacatecas-, en su comparecencia ante los diputados, por motivo de la glosa del segundo informe del ‘desgobierno’ del David, no contestó las preguntas que le hizo el La iada, y aunque la puso como camote, la Humbelina no se subió al ring, como lo hizo el Rodrigo Reyes “Mugrera”-.

-LA SEÑORITA Humbelina estuvo bien, pero hubiera estado mejor si le hubiera contestado las preguntas al señor diputado Laviada; todo se puede hacer si hay tranquilidad de conciencia-.

-LO QUE necesita la secretaria Humbelina Elizabeth, es autonomía, pero David la tiene muy atenazada -dice don Roberto-, por eso no ha podido acabar con la impunidad, porque si por ella fuera, don Benjamín Medrano Quezada ya estuviera en la cárcel-.

-PUES SÍ, pero igual sucede con el Francisco José Murillo Ruiseco, quien tras una exitosa investigación descubrió que los asesinos del abogado Raúl Calderón Samaniego, son el desaforado alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y su esposa la María de Jesús Solís Gamboa alias ‘La Susy’, a quienes no ha podido detener por ser súper amigos del David-.

-LAS promesas más importantes de don David fueron cinco: regresarnos la paz y la tranquilidad, combatir la corrupción, acabar con la impunidad y atraer inversiones para generar más y mejores empleos bien remunerados pero, hasta ahora, en todo nos ha fallado a los zacatecanos: sea por Dios y venga más-.

El Narco Saluda al Festival

-Y HOY sábado el narco saluda al Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas, con un asesinato a balazos y tres cédulas de Búsqueda de personas, dos de ellas menores de edad:

“KARELY DICK MIJARES de 15 años, desaparecida en Miguel Auza, Zacatecas, el 11 de octubre del presente año.

“GUADALUPE RODRÍGUEZ ESCOBEDO de 16 años, desaparecida en el Plateado, Zacatecas, el 9 de octubre de 2023 y, “EDGAR AMARO GARSÍA (sic) de 34 años, desaparecido desde el 27 de febrero de 2023, en Nochistlán, Zacatecas”.

-EL DAVID salió peor que el ‘RaTello’, quien si hubiera durado un año más como gobernador no sólo entrega Zacatecas al narco, también se roba el cerro de la Bufa y se lo lleva a Querétaro para, con las piedras, hacer ‘casitas y venderlas’, ¡méndigo ladrón!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.