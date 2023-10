Cierran Librerías de Zacatecas, lo Atribuyen a Violencia e Inseguridad

Pedimos el Apoyo del Gobierno: Erick Hernández

Por Nallely de León Montellano

Al día de hoy suman ya tres librerías zacatecanas que han tenido qué cerrar sus puertas, a causa de la violencia e inseguridad, que han provocado ventas casi nulas, la facilidad actual para la descarga de libros digitales, así como la reducción de costos que implica, y la falta de interés por parte de la mayoría de la sociedad.

Recientemente, Erick Hernández, propietario de la librería Libros Libres Louise Michel, anunció el cierre de su establecimiento a causa de esta serie de factores que, en lo particular, afectan principalmente a la economía familiar, al ser este su principal sustento económico.

Ante ello, explico que “la situación de estar en un local va generando una serie de gastos, tanto los básicos como luz y agua, pero los altos costos de la renta están sobre pasando la cantidad de venta que se tiene, pero particularmente en Zacatecas, está el factor de la violencia y la inseguridad”.

Al final del día, dijo, el clima de violencia en el estado ha tenido repercusión negativa en la comunidad de libreros, y aunado a ello, señaló que las librerías de Zacatecas enfrentan diferentes contextos de crisis como el incremento de precios en la canasta básica que están ocasionando el colapso de las mismas.

De igual manera, el formato digital ha tenido impacto negativo en la venta física de libros, puesto que un gran número de ejemplares se pueden descargar de manera gratuita para comodidad de las y los lectores, esto, a decir de los vendedores de libros, significa la futura extinción de librerías por lo menos en el estado.

“Eso ha afectado de manera directa al libro porque no es de primera necesidad, y en el libro específicamente le sumamos la cuestión digital, las personas ven el libro en físico, lo buscan en pdf y lo descargan gratis; eso, moralmente es de las cosas que más me pegan”, comentó.

Además, lamentó que la sociedad no muestra interés por la lectura, lo cual no aporta a sus intereses financieros, dado que el poco flujo de gente en la ciudad de Zacatecas no proporciona los medios para pagar las rentas y los servicios básicos, aunado a la gentrificación, que son factores particulares de la entidad.

A partir del cierre de librería en físico, continuará con la venta de ejemplares vía digital, además de que, tanto él como su equipo continuarán participando en ferias del libro locales y nacionales, aunque, reconoció que este estilo de venta no garantiza que tengan los ingresos suficientes para vivir en el día a día.

Para evitar la pérdida y en su caso recuperar este tipo de espacios, Erick señaló la importancia de que se lleven a cabo tareas conjuntas entre el gobierno y la sociedad civil, para regular el costo de las rentas en el Centro Histórico, con la finalidad de que se genere conciencia para evitar el cierre de librerías, y fomentar el interés por la lectura en papel lo cual, dijo, es lo más difícil debido a la cuestión digital y la preferencia de las personas por gastar en cosas que consideran más importantes.