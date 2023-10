Mi Jardín de Flores

Miguel Alonso y “Fito” Bonilla Candidatos al Senado

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Al día de hoy suman ya tres librerías zacatecanas que han tenido qué cerrar sus puertas, a causa de la violencia e inseguridad, que han provocado ventas casi nulas’: Erick Hernández.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 15 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Mutuo Encono Entre los Gobernadores David Monreal y Enrique Alfaro

¿POR QUÉ será que don David Monreal Ávila no puede ver a don Enrique Alfaro Ramírez, y a la inversa? -BUENO, huele a chisme pero, según dicen los que presumen saberlo, que es porque ‘El Pelón’ Alfaro es cómplice del cártel de las cuatro letras y que el David es del Cártel de Sinaloa, que por eso es el encono-.

-A PROPÓSITO, muy comentada la foto de Alfaro de ‘Si las Fotos Hablaran Dirían que…. en donde dice que ‘la mayoría de los zacatecanos detesta a David Monreal, yo lo vomito…’, y es que, neta, ambos gobernadores no se pueden ver ni en pintura, ¿en un entre entre ellos, quién de los dos ganaría?-.

-NO ENTIENDO-.

-UN ENTRE, un pleito a golpes entre ambos-.

-YO CREO que don Enrique, es un hombre muy fuerte y, aunque está obeso juega mucho futbol, entonces debe de tener mejor condición física, además de que, me dicen, corre todos los días, entonces debe tener buena condición física-.

-CONTRARIO al David, que sólo en bueno en el levantamiento de tarro y nomas corre cuando anda cursiento, o cuando las madres buscadoras lo encuentran en la calle, jajaja-.

-PUES YO, la verdad, no creo que don David haga ejercicio, por eso digo que sí perdería ante don Enrique quien, por cierto, cuando se enoja no hay quien lo controle; en la UdeG, era un estudiante muy pleitista, desde entonces tiene fama de bronco; qué malo que no se puedan ver, pues eso perjudica a los dos estados en todos los aspectos-.

Inició el Festival Internacional de Teatro de Calle

-¿CÓMO les iría a hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, en el primer día del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas?-.

-PLAZA de Armas se llenó, pero muy apenas y, me dicen, que la mayoría de la gente era local, entonces no fue tan buena la derrama económica, sobre todo para hoteleros y prestadores de servicios-.

-VIENE DÍAS difíciles que son lunes, martes, miércoles y jueves; así es que nomás quedarían dos días buenos: viernes 20 y sábado 21, no más-.

-ES PROBABLE el quejadero y es que sin seguridad, el turismo se abstiene de venir a Zacatecas, pocos se arriesgan, las carreteras son muy peligrosas y el narco ya está echando raíces en la capital: es más fácil conseguir drogas que una pieza de pan o un litro de leche.

“YA VEN que hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la localización de un cadáver cerca de San José del Quelite, ubicado a ocho kilometros de Plateros, Fresnillo, ¿así cómo quieren que los turistas se animen a venir a Zacatecas, si su vida corre peligro?

“HOY TAMBIÉN se publica la Cédula de Búsqueda de una joven, por cierto muy hermosa: se llama Caroline de Jesús Rivas Lopez de 23 años, quien desapareció el 9 de octubre de este año en Guadalupe, Zacatecas.

“Y FALTA lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado haya ocultado otros crímenes para presumir una falsa seguridad porque no nada más el narco sigue desatado sino el hampa común, como los llamados ‘RaTellos’ que ayer sábado llegaron a una gasolinera de Loreto a robar a un despachador de gasolina, al que le exigieron la venta del día y las llaves de su camioneta pero, al resistirse, lo balearon y ante el estruendo de los balazos el par de ‘RaTellos’ huyó en el automóvil en el que llegaron: tuvieron más miedo los asaltantes que el propio despachador de gasolina de nombre José de 58 años, a quien sus compañeros de trabajo lo trasladaron a un nosocomio en donde lucha por su vida”.

Le Guiñen un ojo al Fito Bonilla

-PUES me aseguran que el Miguel ‘El Rorro’ Alonso Reyes va cincho para senador por el PRIANRD, junto con el Adolfo ‘Fito’ Bonilla, formando así una dupla difícil de vencer, por lo que los Monreales ya están sintiendo ñáñaras, no sólo para las elecciones del 2024, sino también para el 2027, porque al ‘Fito’ lo catapultarían para suceder al borrachales en la Casa de los Perros-.

-¡AH CARAY!, ahora sí están reaccionando bien: don Miguel es un triunfador y el joven ‘Fito’ también, además de que están en deuda con él porque lo hicieron a un lado en las elecciones del 2021 a la gubernatura del estado-.

-PUES está bien que el PRI esté pensando en ellos porque en el PRIANRD no hay otros mejores que ellos, imagínense: Miguel y ‘Fito’ juntos para el Senado, ahora sólo faltaría convencer a ‘Fito’ porque a lo mejor sigue encorajinado porque le jugaron chueco en las elecciones de 2021 a la gubernatura -.

-NO FALTA mucho para saber si estos gallos fi nos van juntos para ganar dos escaños en el Congreso de la Unión: ojalá y el ‘Fito’ le entre pues el Miguel, me dicen, ya está más puesto que un calcetín-.

-¿DE ESOS calcetines tipo chicharrón como los que usaba Héctor Alvarado?-.

-JAJAJA… hasta que se acordó del transa ese ‘picaojos’, que ahora presume de empresario-.

Suministran Aire y la Cobran Como si Fuera Agua

-LA QUE no tiene madre es la ratera Jiapaz, encargada de suministrar el agua potable a todas las familias, comercios y empresas de Zacatecas, a quienes roba no sólo por el alto cobro por el suministro del líquido, sino porque el aire que sale de las tuberías lo cobra como si fuera agua, agua que a cada rato falta y además la tandean, por lo que los comerciantes del Centro Histórico, se ven obligados a comprar agua a los piperos, por lo que están bien encabronados.

“Y ES a la fuerza porque el agua es tan necesaria como el aire que respiramos y…

-¡NO LES de ideas doña Petra, capaz que sí se agarran cobrando por respirar!, ¿no ve que el borrachín está que se las quema por recaudar más billetes para aumentar su ‘pequeño’ patrimonio?, me dicen que hasta instruyó a Ricardo ‘Oli-Bares’ Sánchez, su secretario de Finanzas, para cobrar multas inexistentes, para robar más al pueblo; claro está que no todas le cuajan, porque mucha gente conserva sus comprobantes de pago, pero aquellos que no, pues sencillamente los asaltan pues además de la multa por ‘no liquidar inexistente pago’, cobran recargos, gasto de ejecución y demás yerbas, pinches ratas no tienen llenadero los ojetes-.

-¿PUES QUE no el tal Ricardo ‘Oli-bares’, es parte de la ‘herencia maldita’ que le dejó al David el ‘RaTello’?-.

-POR SUPUESTO que es parte de esa ‘herencia maldita’, pero como es muy buena para aparecer y desaparecer billetes, lo ratifi có en su chamba; habrá que ver si no también a David se lo lleva a, baile-.

-BIEN DICE la gente que la Secretaría de Finanzas, es un nido de rattus.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.