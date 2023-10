El Congreso del Estado Tiene el Poder de Reponer Comparecencia de Arturo Medina Mayoral: Narro

“Parece ser que los ‘Moches’ Funcionaron a la Inversa”

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la república, José Narro Céspedes, mencionó a Página 24 Zacatecas que la glosas han dejado mucho que desear, es un espacio de rendición de cuentas constitucional que tienen que realizar los integrantes del poder ejecutivo ante el Congreso del Estado y se está dejando ir la oportunidad de realizar un rendimiento de cuentas preciso.

“No puede ser que las glosas sean un muro de los lamentos o de críticas. Hay cosas positivas y negativas que hay que señalar pero creo que debe haber un congreso equilibrado y que se ponga énfasis en puntos prioritarios en lo que se necesita. Tenemos un gobierno que entró con muchas dificultades por el tema de seguridad, por el tema de la deuda del estado y por el tema de la gran burocracia que tenía el gobierno”, añadió.

El senador aseveró que las glosas deben servir para realizar una evaluación objetiva, clara y contundente de lo que se ha hecho bien, para fortalecerlo, y de lo que se ha hecho mal, para cambiarlo. Además apuntó que la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, debe reponerse ya que el Congreso tiene la facultad de volver a citar al secretario.

“Si la comparecencia no se llevó a cabo en sus términos porque no hubo cuórum por un problema de los diputados, no sé si los moches funcionaron a la inversa para que no llegaran los diputados, no sabemos que pasó pero no llegaron. Yo lo que creo que esa glosa hay que reponerla, es muy importante para Zacatecas que tengamos un buen informe, una buena glosa en el tema de seguridad. Zacatecas tiene un gran problema con la seguridad y creo que debe atenderse el tema. Ha habido avances importantes en el tema de seguridad y hay que presumirlos, hay que decirlos”, finalizó.