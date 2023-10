El Crimen Organizado Cobra Hasta por los Riegos en Fresnillo: Adame

“Prácticamente el que Gobierna el Municipio es el Narco”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, dice a Página 24 Zacatecas que la situación de seguridad continúa siendo crítica y el municipio de Fresnillo no es la excepción ya que continúa el movimiento de los grupos criminales y aseguró que prácticamente quien gobierna en el municipio es el crimen organizado.

“A tal grado de que ya cobran los derechos de todo, se habla de que si se quiere vender algún animal se tiene que pagar el derecho de venta, quienes tienen riego tienen que dar dinero por ese riego y lo poco que se mueve económicamente; los campesinos que contratan gente, tienen que pagar el derecho de contrato los campesinos de Zacatecas y Fresnillo; y no ha llovido, el ciclo agrícola ya pasó y los precios de la canasta básica están aumentando”, tronó.

Adame Ortiz añadió que el comercio en el municipio de Fresnillo está desecho, no hay circulante y la necesidad de la gente es muy grande. Señaló que existe un abandono a la gente, no hay obras sociales y no se pone atención a las carreteras y caminos.

“No se le da seguimiento a los temas, se argumenta que no hay dinero pero la gente como puede paga sus impuestos si entra dinero. Esto es un llamado para el gobierno del estado y el gobierno del municipio. David y Saúl Monreal ya tienen muchos años gobernando en Fresnillo, están peor que Porfirio Díaz y ya se están apuntando para otro cargo público. Parece que ya tienen las listas de quienes serán los candidatos a senadores, diputados y presidencias municipales”, mencionó.

Finalmente Faustino Adame pidió a quienes tienen cargos públicos que cumplan con lo que se les encomendó y que terminen los periodos que les corresponden, que atiendan a la gente y que se pongan a trabajar.