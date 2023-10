La Gente Quiere Cercanía de sus Autoridades, Siente muy Lejos al Gobierno, Dice Obispo

“Hay un Vacío, Impotencia y un Gran Coraje”

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la diócesis del estado, Sigifredo Noriega Barceló, comentó a Página 24 Zacatecas que el asunto de la paz es tema de todos, personas e instituciones. La iglesia ha realizado colaboraciones con el gobierno y la academia para lograr una cultura de paz, la iglesia participa a través de la dimensión de justicia y paz haciendo varios trabajos con programas de talleres en diversas líneas y aseveró que las personas quieren ser escuchadas.

“Hay una gran necesidad de las personas de ser acompañados y ser tomados en cuenta, creo que en el fondo la gente no se siente tomada en cuenta, sienten que no son importantes para las autoridades y por eso las visitas que nosotros estamos haciendo tienen la finalidad de que la gente retome la confianza, que la solución de los problemas tienen que venir de la participación y no esperar todo por parte del gobierno y las autoridades”, mencionó.

Sigifredo Noriega señaló que se ha visto una enorme respuesta de la población zacatecana manifestando su gran necesidad de ser escuchados y tomados en cuenta ya que, quienes han sido víctimas, atraviesan un dolor muy grande e inimaginable que quienes no han pasado por eso no lo entienden.

“Hay ese dolor, hay un vacío, hay impotencia y un gran coraje que se junta en una sola persona y en las familias. Vamos a continuar apoyando, capacitando gente que esté preparada en la escucha y que pueda estar cerca de las personas. Por lo pronto los sacerdotes tienen la instrucción de dedicarle una o dos horas diarias a estar disponibles para quien lo necesite, los sacerdotes pueden ir a las casas o atender en las parroquias”, agregó.

Finalmente el obispo aseveró que la gente espera presencia de las autoridades a pesar de que existan muchos kilómetros de distancia, no es aceptable que se tenga una lejanía en cuestión de acompañamiento ya que hay muchas formas de estar cerca.

“La gente lo que siente lejano es el cómo va a intervenir el gobierno para hacer justicia, ese es un punto que tratamos en Pinos, la gente quiere justicia y quiere la verdad”, remató.