Mi Jardín de Flores

Sheinbaum, Dará Visto Bueno a Candidatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Morena es un instrumento de lucha para el pueblo de México y en Morena el pueblo manda. En Morena la unidad es nuestra gran fuerza, por eso los invito, los convoco a que el día de hoy hagamos un gran compromiso de unidad para que logremos la continuidad aquí en Tabasco y en todo el país; que nada ni nadie nos divida, lo más importante es que el legado de este gran Presidente trascienda’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 16 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

No Tienen Llenadero

HAY DOS tipos de delincuente: los que tienen placa y los que no; ambos son muy peligrosos: los segundos son encerrados continuamente, a veces por largos años, además de que arriesgan su vida, mientras que los primeros gozan de gran impunidad, sobre todo cuando su víctima es el pueblo.

-HOY VIENE usted muy afi lada, madre Teresa-.

-AYER LO comentamos aquí doña Petra: la voracidad de don David no conoce límites, no conforme con tener el Presupuesto de Egresos más alto de la historia de Zacatecas, ahora se lanza contra los contribuyentes, instruyendo a su secretario de Finanzas, don Ricardo Olivares Sánchez, a cobrar elevadas multas por falsa morosidad en el pago de impuestos, es decir: le ordena fabricarles multas-.

-SE PASAN de vivos, para eso sí son muy chingones -dice don Roberto- lo bueno es que no siempre les cuaja, pues aunque inventan multas por casos de muchos años atrás, hay contribuyentes que guardan los comprobantes del pago de sus impuestos y es ahí donde David tuerce el rabo-.

-LA AMBICIÓN rompe el saco y don David es muy ambicioso, no en vano es uno de los hermanos Monreal más acaudalados, con ranchos de más de mil hectáreas-.

-SON RATAS, nomás piensan en cómo robar más dinero, no tienen moral ni principios, brincan de un partido a otro para seguir mamando de la ubre: son 14 hermanos y 10 de ellos, al menos, ‘trabajan’ en el servicio público, acumulando riqueza mal habida-.

-QUE Dios los perdone-.

Fresnillo, Gobernado por el Narco

-¡DIOS DE mi Vida!, que crudas las palabras de don Faustino Adame Prtiz, al reiterar que, en Fresnillo, como en otros municipios del estado, los malos organizados son los que gobiernan.

Y A TAL grado gobiernan ‘que ya cobran los derechos de todo, se habla de que si se quiere vender algún animal se tiene que pagar el derecho de venta, quienes tienen riego tienen que dar dinero por ese riego y lo poco que se mueve económicamente; los campesinos que contratan gente, tienen que pagar el derecho de contrato los campesinos de Zacatecas y Fresnillo; y no ha llovido, el ciclo agrícola ya pasó y los precios de la canasta bá- sica están aumentando’.

“DON Faustino asegura que Fresnillo está desecho: a tal grado, que no hay circulante y que el gobierno lo tienen abandonado, no hay obras sociales, no se pone atención a las carreteras y caminos:

‘NO SE le da seguimiento a los temas, se argumenta que no hay dinero pero la gente como puede paga sus impuestos, y si entra dinero. Esto es un llamado para el gobierno del estado y el gobierno del municipio; David y Saúl Monreal ya tienen muchos años gobernando en Fresnillo, pero están peor que Porfi rio Díaz y ya David se está apuntando para otro cargo público. Parece que (ellos, los Monreal) ya tienen las listas de quienes serán los candidatos a senadores, diputados y presidencias municipales’.

-PERO los Monreales están pedorros, puedo asegurar que la Claudia Sheinbaum será mano en la elección de candidatos, nadie más; ella va a ser la candidata a la Presidencia de México y decidirá quién va y quien no va de candidato: se inclina por la honestidad.

“Y RECUERDEN que la Dra. Sheinbaum no traga al ‘Monris’ desde el 2018, cuando ambos iban por la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018: el ‘Monris’ se le fue a la yugular a la Claudia y desde entonces ella lo vomita, además de que fue cuando el ‘Monris’ traicionó a la 4T, y trabajó bajo el agua en la pérdida de la mitad de las alcaldías, sobre todo en la Cuauhtémoc, en donde sentó a la vieja loca esa de la Sandra Cuevas Nieves, su ‘descanso’ en turno; así es que será la Sheinbaum la que palomee a los candidatos de Morena de todo el país-.

-ENTONCES don Ricardo es… ‘ojo alegre’?-.

-UUUY, no se come él solo no porque no se alcance, sino porque no se gusta; al ‘Monris’ se le conocen hartas viejas, por eso la Marichuy lo abandonó un buen rato y el ‘Monris’ le batalló mucho para que volviera-.

-ESA DOÑA Petra sabe santo y seña de Ricardo, no olvide, madre Teresa, que ella militó muchos años en el RIP-.

-A VER: volviendo a las candidaturas, ¿el joven Saúl va o no va a la candidatura por una senaduría?-.

-LA DECISIÓN será de la Dra. Sheinbaum, no olvide que ella recibió, de manos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el bastón de mando, así es de que está por encima de Mario Delgado, presidente nacional de Morena-.

El Narco no Descansa ni los Domingo

-QUIENES no descansan ni los domingos son los narcos, ayer en pleno centro de Guadalupe, a eso de las 3:00 de la tarde asesinaron a un chavo de aproximadamente 23-24 años, a balazos.

“NO había un solo policía a cuadras a la redonda, lo que quiere decir que le dejaron el campo libre a los asesinos, los cuales en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron: GUADALUPE y Fresnillo pelean el primer lugar en violencia e inseguridad.

“EN CUANTO en desapariciones forzadas, hoy lunes nuestro Diario Página 24, continuando con su labor social, publica dos Cédulas de Búsqueda:

“LA DE SALVADOR EDUARDO JIMÉNEZ DÍAZ DE LEÓN de 24 años, desaparecido forzadamente el 13 de octubre de este año, en Pinos Zacatecas, y

“LA DE JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ ROJAS de 30 años, desaparecido forzada el 13 de octubre de 2023, en el mismo municipio de Pinos, Zacatecas; está grueso el narco”.

-MIENTRAS el David duerme, el narco hace de las suyas en pleno Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas-.

-FESTIVAL está resultando un tremendo fracaso-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.