Buscan que “Ahora sí”, Comparezca el General Medina Ante Legisladores

Espero que que Haya Quórum: Nieves Medellín

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Nieves Medellín Medellín, comentó a Página 24 Zacatecas que se estará solicitando que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Arturo Medina Mayoral, asista a la legislatura para realizar un informe preciso del tema de la violencia y la inseguridad, esto luego de que la glosa del secretario no se llevara a cabo en tiempo y forma.

“Esto ya lo estamos platicando con todos los compañeros para que el llamado salga en unidad, sabemos que el tema de la seguridad es muy importante para Zacatecas, el secretario está con toda la disposición de asistir, él nunca se negó pero lamentablemente, como lo hemos expresado en el pleno, es una lástima que en algo tan importante nosotros como diputados no hayamos tenido el quórum requerido para llevar a cabo la comparecencia”, apuntó.

El legislador aclaró que aún no se ha contemplado alguna fecha para que el general Arturo Medina comparezca ya que las demás comparecencias continúan desarrollándose, sin embargo al llegar a un consenso se estará anunciando a través de los medios informativos del congreso.

Nieves Medellín añadió que las glosas se han utilizado de mala manera posicionando temas políticos y personales por parte de algunos secretarios y no se ha dado el uso correcto a las diversas glosas.

“Las comparecencias son para que el pueblo de Zacatecas se informe y que el mismo pueblo quede contento y satisfecho con los cuestionamientos a los diversos secretarios. De alguna manera son dudas que surgen de la población por nuestro conducto, estamos en pláticas para generar una nueva manera para realizar las glosas, hasta en el tema del desarrollo es muy pesado y que veamos si se pueden poner algunos candados para que los temas torales sean para revisar el informe de gobierno y no otros temas que no nos interesan. Creo que a la ciudadanía no le interesa un tema personal o particular de algún diputado”, finalizó.