“Los Jóvenes Engrosan las Filas del Narco por Falta de Empleo”

Tenemos una Economía Devastadora: Fernando Galván

* “La Secretaría de Economía no Sirve Para Atraer Empleos”

Por Nallely de León Montellano

Fernando Galván Martínez, líder frijolero, lamentó la pérdida de empleo en la entidad, principalmente en el campo, por lo que exhortó al gobierno estatal a implementar estrategias y realizar las gestiones necesarias y urgentes para revertir tal situación.

“Los tiempos ya no esperan, no hay empleo y se está generando, detonando una economía devastadora porque no hay trabajo, se está yendo a la barbarie y se están perdiendo miles de millones de pesos”.

Resaltó que, además de otros factores como la sequía, que es gran detonante de la ausencia de empleo, el clima de inseguridad es lo que ha provocado esta crisis, que ha colocado al estado en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a generación de empleos y en los primero en cuanto a la pérdida de los mismos.

Asimismo, dijo que la Secretaría de Economía es una dependencia que no sirve para atraer empleos además de que, lamentó, no busca las relaciones públicas y gestiones con las autoridades federales para generar recursos y organizar a los empresarios para resolver la problemática mencionada.

“La economía se está yendo a la borda, en el caso del campo, se están perdiendo 2 mil millones de pesos”, señaló.

Reiteró que en Zacatecas no hay economía, por lo que el empleo está cada vez más bajo en todos los sectores, además de la situación preocupante de la migración de jóvenes con la finalidad de encontrar una solvencia económica, además de que muchos de ellos están optando por sumarse a las filas de la delincuencia organizada.

Para finalizar, dijo que la mayor preocupación del sector agropecuario, es que los jóvenes se vean obligados a tomar decisiones equivocadas ante la necesidad de una vida económica digna, por lo que, la exigencia hacia las autoridades, es que trabajen de manera inmediata en esta problemática, con especial atención hacia el sector del campo, debido a que dicho trabajo genera gran movilidad económica incluyendo la generación de empleos directos e indirectos