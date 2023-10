“¿Qué Hace en la Secretaría de Finanzas un Integrante de la ‘Herencia Maldita’”?

Enrique Laviada se Lanza Contra Ricardo Olivares Sánchez:

* “Es uno de los Responsables de Saqueo de la Administración Pasada”, Tronó el Diputado

Por Nallely de León Montellano

Continuando con la glosa del del segundo informe de gobierno de David Monreal, este martes comparecieron Verónica Ivette Hernández López de Lara, titular de la Secretaría de Administración, así como Ricardo Olivares, Sánchez, titular de la Secretaría de Finanzas, ante los diputados de la LXIV Legislatura.

María del Mar de Ávila Ibargüengoitya, cuestionó al secretario de finanzas respecto a la deuda que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas con el ISSSTE, así como la federalización de la nómina magisterial además del destino de los 700 millones de pesos anunciados por el gobernador los cuales fueron radicados al estado para cubrir diferentes conceptos.

Por otro lado, señaló que los logros de la SAD se han visto opacados por los laudos que han impactado en el presupuesto, y resaltó que al inicio de la actual administración se anunció una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, por lo que cuestionó a la funcionaria en qué etapa se encuentra, a cuánto ascienden los laudos de la dependencia y cuántos trabajadores están adscritos al SUTSEMOP.

En su intervención, Enrique Laviada Cirerol señaló que la problemática que vive Zacatecas en materia financiera es parte de la llamada ‘Herencia Maldita’, por lo cual, dijo, Ricardo Olivares Sánchez es parte de esa ‘Herencia Maldita’, por ser parte desde la administración pasada. Señaló que en administraciones pasadas se cometió un saqueo de las finanzas públicas del estado, donde Jorge Miranda también pudiera ser responsable mientras fungió como titular de la Sefin; sin embargo lamentó que, hasta el momento, no haya personas castigadas.

José Juan Mendoza Maldonado señaló que el contenido del paquete económico federal tiene uno de los mayores endeudamientos en el país en 25 años, y que también representa 40% con respecto al 2023, por lo que resaltó que se trata del mayor déficit público.

El legislador cuestionó a Olivares Sánchez sobre los dos mil 200 millones de pesos que se han planteado para el proyecto del segundo piso, de lo cual se especula que habrá endeudamiento hacia el quinto año de gobierno. Señaló que existen 4 mil 800 millones de pesos de un fondo revolvente que aún no ha sido utilizado.

Preguntó a la Secretaria de Administración Verónica Ivette Hernandez López de Lara, ¿qué fue lo que pasó con la dotación de chalecos balísticos, y cuantas licitaciones se han entregado este año cuyo presupuesto fue de 24 millones de pesos?

SECRETARÍA DE FINANZAS

Ricardo Olivares Sánchez, titular de la Sefin, reconoció que durante el primer año de la actual administración se detectaron graves problemáticas con las que fue recibido el estado con pasivos importantes que implicaban un impacto de cuatro mil 780 millones de pesos por concepto de adeudos fiscales, contratistas, proveedores, entre otros.

Destacó que la deuda pública actual ha pasado de los 7 mil 675 millones de pesos, a 6 mil 907 millones de pesos; dijo que se dejó de contratar créditos a corto plazo y, asimismo, no se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Adelanto de Participaciones, a pesar del crítico escenario.

Destacó la formación de un Fondo de Estabilidad Financiera, que cuenta con un saldo de 367 millones de pesos, así como el Fondo de Inversión Productiva por mil 437 millones de pesos, lo cual ha funcionado para lograr hacerle frente a diversos problemas financieros en el estado.

Mencionó que en relación con los años 2020 y 2021, el año que transcurre ha enfrentado graves afectaciones en materia presupuestal a causa de las bajas en la bolsa federal por más de 238 mil millones de pesos principalmente por la problemática de PEMEX. En ese sentido, dijo que lo anterior ha impactado en 2 mil 343 millones de pesos menos para Zacatecas, y resaltó que con los ajustes del Producto Interno Bruto (PIB) con base en el año 2018, Zacatecas quedó fuera del Fondo de Compensación que representa 160 millones de pesos, además de una pérdida de 193 millones de pesos por ajuste en el IEPS, así como 175 millones de pesos menos en cuanto a ingresos locales, y 285 millones de pesos menos a causa del cambio de variables en el cálculo PIB, con una afectación total de 813 millones de pesos, que coloca a la entidad en el estado con mayor afectación en el país.

Mencionó que con la aprobación del paquete económico para este 2023, el presupuesto de la dependencia ha sido más prudente, y a la fecha, dijo, el impacto ha sido por mil 844 millones de pesos, y de igual manera, gran parte de este déficit ha sido compensado con la recaudación propia de los impuestos ecológicos, el Fortalecimiento del Impuesto sobre Nómina, ingresos de regularización de vehículos extranjeros y el crecimiento del padrón vehicular.

Aseguró que el manejo de la deuda pública se encuentra evaluado en semáforo verde, lo cual ha permitido evitar la contratación de mayor deuda pública, así como el manejo responsable de las finanzas en el estado. Dijo que ello ha permitido contar con el 15% de ingresos excedentes de libre aplicación a pesar de que el gasto de deuda pública implicó un incremento del 48% de interés en relación al año 2021.

RESPUESTAS

El funcionario reiteró que existe un camino difícil para la dependencia, y aunado a ello, dijo que el próximo proceso electoral será un factor de riesgo para la dependencia, sin embargo, dijo que el anteproyecto se está integrando con un paquete económico responsable ante un escenario catastrófico.

En el caso del adeudo de la UAZ con el ISSSTE, detalló que existe un programa enfocado a esto con un aproximado de 800 millones de pesos de ahorros, de los cuales 500 millones que tendría que pagar la máxima casa de estudios se encuentran en diálogo con el rector, además reiteró que para ello obtendrán apoyo de la federación de la mitad del adeudo, mientras que la otra mitad tendrá que ser cubierta por el estado y la UAZ.

Sobre la federalización de la nómina magisterial, dijo que aún no está incluido en el convenio, por lo que no avanzará en el 2024, sin embargo, dijo que la nómina magisterial de este año para el magisterio ya está garantizada, derivado de un apoyo federal de 2 mil 300 millones de pesos que ya están garantizados para la nómina del próximo año, a pesar de no haber convenio de finalización.

Hay más de 16 municipios en situación crítica por los adeudos que enfrentan en cuanto a créditos y laudos por pagar entre otros conceptos, que alcanza a los 233 millones de pesos, señaló que la ventaja de los municipios es que no han dejado de recibir adelantos presupuestarios, y en promedio, dijo que como adelanto de participaciones se los podrá dar lo equivalente a medio año, contrario a otros años cuya distribución era completa.

Sobre el segundo piso, mencionó que en el Periódico Oficial se publicó la creación de un fideicomiso con el cual se pretende darla suficiencia presupuestal al proyecto, además del Fondo de Inversión Productiva de mil millones de pesos, pero se sigue evaluando en cuanto saldrá la obra.

Dijo que la estrategia financiera del proyecto está pensada en dos vertientes, una con programación presupuestaria de 500 millones de pesos, independientemente de que el fideicomiso pueda atraer presupuesto federal, y la segunda, a través de una inversión pública productiva, que permitirá que el estado la vaya pagando evitando recurrir a la deuda pública, por el contrario, contratar créditos.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SAD)

Verónica Ivette López de Lara, secretaria de Administración Pública, por su parte señaló que se tiene registrado 75% en cuanto a las estructuras orgánicas revisadas, y 80% en cuanto a la actualización de perfiles de puesto. En este sentido, la funcionaria destacó que con dicho ejercicio de revisión se detectó la duplicidad de funciones, por lo que se eliminaron 146 cargos de mandos medios y superiores, que significó un ahorro de 61 millones de pesos anuales.

Reveló que, actualmente, la planilla laboral está conformada por ocho mil 510 trabajadores en activo, cuya eficiencia acumulada supera los 500 millones de pesos de ahorro, con miras a generar ahorros de hasta 700 millones de pesos. Asimismo, explicó que la dependencia ha cumplido al 100% con el pago de seguridad social e Infonavit, además del pago de 413 millones de pesos en prestaciones de seguridad social.

Informó la instalación de cuatro salas de lactancia en el complejo de Ciudad Administrativa, y una más en la Seduzac, por lo que reconoció a la LXIV Legislatura por la aprobación de la Ley de Lactancia Materna, y de igual manera detalló que se han realizado más de tres mil 500 consultas en el consultorio instalado en Ciudad Administrativa.

También destacó que aún se está llevando a cabo el programa de regularización de bienes, de lo cual, explicó que desde 2020 se atendieron observaciones de auditoría que derivó más de 27 mil bienes muebles sin comodato, 98 inmuebles con problemas como libertad de gravamen y escrituración.

Resaltó que las adquisiciones por licitación tuvieron un avance de 85.8%; mientras que antes sólo alcanzaba 43% en el estado. Dijo que, en promedio, 80% de las contrataciones públicas se realizan por licitación. Agregó que los montos contratados con proveedores locales incrementaron 162.8 millones de pesos, y además se formalizaron más de 1 mil 54 contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, entre otros.

RESPUESTAS

Respecto al tema de los laudos y las demandas laborales, la funcionaria señaló que algunas demandas se han recibido desde años anteriores (2016), de las cuales se han logrado pagar 34 laudos que ascienden a 16 millones de pesos, y de igual modo, explicó que algunos todavía se encuentran en proceso.

En lo que respecta a la actual administración, señaló que todavía existen 57 demandas laborales en proceso de las cuales no se ha emitido un laudo (sentencia), ni el pago correspondiente a dicho concepto. Dijo que son 50 trabajadores adscritos al SUTSEMOP.

También comentó que los estímulos de responsabilidad en el cargo “son una forma de compensar estos esfuerzos de confianza; van cuatro años que el sector de confianza no ha tenido incremento salarial, y hay personal sindicalizado que rebasa esas percepciones”.

Detalló que los chalecos balísticos se adquirieron en el ejercicio del 2022, los cuales fueron solicitados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuya empresa adjudicada fue Blindajes Urbanos. En este contexto, dijo que a solicitud del Secretariado Ejecutivo hubo rescisión de contrato a causa de incumplimiento por parte de la empresa.