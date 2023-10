“Por Violencia e Inseguridad, Muchas Empresas no se Instalan en Zacatecas”

Tenemos un Gobernador Inoperante: Adame Ortiz

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, declaró a Página 24 Zacatecas que la situación del estado continúa siendo grave ya que no se observa por donde el estado pueda avanzar. No se visibilizan las fuentes de empleo, continúa la inseguridad y eso genera que las empresas no quieran instalarse en el estado. A esto se le suma la inoperancia del gobernador del estado, David Monreal Ávila, para poder atraer la inversión de las empresas.

“Creo que hay vicios que se dieron anteriormente, en el sentido de que si llegaban algunas empresas no se permitía que pagaran más a los trabajadores, ya que el gobierno comentaba que se desestabilizaba a las pocas empresas que existían anteriormente y las empresas continúan dando salarios bajos y poco competitivos. Pero por lo menos había empresas pero ahora con este gobierno de David no llegan los empresarios, no se activa la economía y el estado continúan en muy malas condiciones”, señaló.

El coordinador agregó que debido a estas situaciones los zacatecanos no cuentan con el dinero suficiente para poder asistir a eventos o para sostener dignamente a sus familias, se tienen condiciones precarias en la mayoría de los hogares de los zacatecanos.

“Ahí está a gente sobreviviendo, sabemos de gente que come solamente una vez al día, se dice que la gente que vive en el centro de Zacatecas es porque tiene las mejores condiciones pero eso es mentira. Por ahí sabemos de gente que no tiene ni para comer aunque tengan muy buenas casas”, añadió.

Finalmente Faustino Adame comentó que a todo esto se le suma la situación del campo, donde existe mucha desatención, y no hay programas reales que puedan combatir la pobreza que hay causando que el campo sea abandonado ya que las personas migran a las ciudades buscando mejores condiciones de vida.