Y el Festival de la Muerte Sigue

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hace unos días el INE emitió una serie de medidas cautelares, que vienen de la justicia, de un juez, pero el INE no es juez y dice que los eventos a los que asistamos tienen que ser eventos en lugares cerrados y no decir nada con el argumento de que debe ser en lugares cerrados y es porque hay mucha gente, pero decimos que Morena es partido de millones de mexicanos y no somos responsables de que en otros eventos de otros partidos asistan 30, 40 o 50 personas’: Claudia Sheinbaum Pardo.