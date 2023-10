Mi Jardín de Flores

Los Arrastrados Hermanos Monreal Ávila

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tenemos que trabajar, no confi arnos, seguir haciendo Comités de Defensa de la Transformación en cada cuadra, en cada calle, en cada ciudad, en cada municipio, en cada centro de trabajo; que cada vez haya más mexicanos y mexicanas, zacatecanos y zacatecanas que estén con nuestro movimiento y, sobre todo, mucha unidad’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 20 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡QUE VITALIDAD la de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo! En un día tuvo tres eventos en dos estados: Aguascalientes y Zacatecas; en Aguascalientes los llevó a cabo en los municipios de Jesús María y Rincón de Romos y, aquí en Zacatecas, en Jerez.

MILES de personas llenaron los espacios cerrados en los que se llevaron a cabo los eventos: veo las notas y las fotos que hoy publica nuestro Diario Página 24, y no me cabe duda de que doña Claudia será la primera mujer que será la Presidenta de nuestro país.

-EN TODAS partes donde se ha presentado la Sheinbaum -dice doña Petra-, abarrota los espacios: si lo hacía en espacios abiertos, con más razón en los cerrados: la Dra. tiene un imán impresionante para atraer a la gente, yo también la veo en Palacio Nacional.

-ELLA SÍ está preparada -tercia don Roberto-, además de que es una mujer seria, educada, una científi ca y política experimentada, no payasa como ‘Cóchitl’ Gálvez, que resultó una rata de grandísima y millonaria cola que pisar, además de mentirosa; yo también creo que “es Claudia”, como lo dice más del 60% del electorado.

“QUIENES dio las nalguitas fue el clan de los Monreal, pues los gandallas hasta amenazaron con dejar Morena si Ricardo no era candidato, pero luego recularon porque ningún partido lo apoyó, después los Monreal apoyaron al carnal Marcelo, pero cuando perdió se fueron retirando poco a poco y ahora que la Dra. Sheinbaum es la virtual candidata a la Presidencia de México y próxima habitante de Palacio Nacional, los gandallas Ricardo y David se presentaron en el evento muy sonrientes mostrando la mazorca y echándole porras al por mayor: pinches oportunistas tan vulgares, arrastrados y descarados”.

-ES EL sello de los Monreal, recuerdo que la Sheinbaum en sus anteriores visitas a Zacatecas el David ni siquiera la recibió en palacio de gobierno, mucho menos apoyó en los eventos, pero ahora que ya la ven con medio cuerpo en la Presidencia de México, ya hasta los zapatos le lamen-.

-QUIENES sí han apoyado a la doctora Sheinbaum desde un inicio, son, que yo recuerde, el joven Ulises Mejía Haro, don Luis Medina Lizalde y don José Narro Céspedes y otros personajes que no recuerdo, pero los señores Monreal ‘de repente se sentaron en la mesa principal, exigiendo les dieran de comer’, yo creo que no se vale, pues como dice el santo padre Amaro: ‘Se puede ser trompudo, pero no cochino’.-.

-ASÍ ES el ‘Monris’ y todo México ya lo conoce, por eso cuando participó en la elección por la candidatura para encabezar la Defensa de la Cuarta Transformación, que no es otra que la candidatura a la presidencia de la República, el Ricardo casi compartió el último lugar con Manuel Velasco ‘El Güero’: 6.5% de la votación para ‘monris’, por 6.3% del Güero, el ‘Monris’ ni siquiera pintó, está acabado como político; por eso ahora anda de nalgas prontas para que la Sheinbaum se conduela de él y le dé un buen hueso en su Gabinete-.

-HABRÁ qué ver en qué termina todo esto, pero yo creo que si Zacatecas continúa en manos de los señores Monreal, seguiremos retrocediendo, por lo que yo creo que el joven Ulises y don Luis deben de ir al Senado, no el joven Saúl que tiene convertido a Fresnillo en un polvorín-.

-FALTARÍAN, madre Teresa, otros dos que propondrían los partidos aliados: PVEM y PT-.

-ESO LO va a decidir doña Claudia Sheinbaum, pues será la que palomee las candidaturas-.

-AQUÍ LO malo es que por el pésimo trabaja del David, se vayan a perder muchas senadurías, diputaciones federales y alcaldías, es lo que yo temo-.

Una Buena Noticia

-EL ASESINO sanguinario que mató a una mujer y a sus pequeños hijos, en la comunidad Casa Blanca, perteneciente a Guadalupe, ya fue capturado -retoma la palabra don Roberto-, pero fue gracias a la intervención de la policía de Aguascalientes, porque la de Zacatecas no atrapa ni un resfriado-.

-NO ES LA primera vez que Aguas calientes les enseña cómo se hacen las investigaciones para detener a criminales que cometen asesinatos y otros ilícitos en Zacatecas, el David debería de enviar a sus policía a la Academia de Aguascalientes para que aprendieran, porque acá en Zacatecas lo único que aprenden es cómo chantajear a la sociedad y también al narco-.

-¡DIOS de mi Vida! Qué historial tan espeluznante el de ese hombre llamado Juan José de 42 años, también salió huyendo de Jalisco, en donde en El Salto, no sólo le arrancó la vida a su mujer sino que la desmembró: yo creo que ese individuo no sale de prisión: es un verdadero peligro-.

David Sigue Ocultando Asesinatos

-OTRO peligro para Zacatecaa es David Monreal: los asesinatos continúan y ayer, a las afueras de una vinatería, ubicada en la calle Corral, de la comunidad Hacienda Nueva, municipio de Morelos, acribillaron a un hombre; trascendió que lo asesinaron porque se negó a pagar ‘la plaza’ al narco.

“ASÍ MISMO, en Fresnillo, a plena luz del día, a eso de las 3:00 de la tarde balearon a un niño de ocho años que estaba afuera de su casa ubicada en la calle Suave Patria, colonia Manuel M. Ponce.

“Y EN cuanto a Cédulas de Búsqueda, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica tres: ÁNGEL BOSQUE SALDÍVAR de 16 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 10 de octubre del presente año.

JACQUELINE ARIEL ROJAS de 20 años, de nacionalización estadounidense, privada ilegalmente de su libertad el 19 de octubre de 2023, en Fresnillo y, VÍCTOR CANO PASILLAS de 28 años, secuestrado en Fresnillo, Zacatecas, el 18 de octubre de este 2023.

“EN SÍNTESIS: ‘ayer jueves 19, se cometió, un asesinato’, un niño de ocho años herido de bala y tres Cédulas de Búsqueda.

“PERO hay más: este gobiernito de miércoles sigue ocultando asesinatos: ayer 19 de octubre, se cometieron en Zacatecas dos asesinatos, no uno como boletinó el desgobierno de David Monreal-.

-PUES QUE costumbre la del borrachín de andar ocultando asesinatos, ¿qué gana con engañarse el solo?-.

-PUES nada, porque las estadísticas ahí están y las publica el Gobierno de México.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.