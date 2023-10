Comparece Titular de SEDIF por Glosa y Deja Muchas Preguntas sin Respuesta

El Aumento de Suicidios por Causa de la Pandemia: Víctor de la Torre

Por Nallely de León Montellano

Este viernes, compareció ante la LXIV Legislatura Víctor Humberto de la Torre Delgado, titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, con los diferentes cuestionamientos a cargo de las y los legisladores.

Gabriela Basurto Ávila preguntó cuánto fue el recurso que el DIF le dio a la FENAZA, y cómo se administró la máxima fiesta de los zacatecanos desde el DIF, cuál es el avance de las denuncias en contra de la coordinadora del Centro de Ferias por acoso laboral, cuál es el uso que se le está dando al recurso de la dependencia, el cual asciende a más de 11 millones de pesos.

Llamó a respetar al pueblo y a no permitir la intervención de la Secretaría de Bienestar en los trabajos del SEDIF, aseguró que al interior hay aviadores quienes son los mismos Servidores de la Nación, señaló que la ejecución del presupuesto no está siendo clara ni transparente. También desmintió al funcionario respecto a la buena relación que mantiene con los municipios, los cuales, dijo, hasta el momento no quieren convenir con el SEDIF.

Xerardo Ramírez Muñoz preguntó sobre el número de casos de adultos mayores en situación de abandono, además de que señaló el crecimiento de explotación laboral infantil por sus familias, toda vez que en los semáforos de la zona conurbada son cada vez más las niñas y los niños que trabajan en lugar de asistir a una institución educativa.

Maribel Galván Jiménez preguntó sobre la función de la dependencia a raíz de la reforma que sustituye a Sipinna, y cuántos trabajadores están laborando actualmente en la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Así como el número de personas menores de edad institucionalizadas en el SEDIF.

Puntualizó que “estamos en el umbral de un nuevo sistema de justicia de procedimientos civiles y familiares”, por loque dijo, las adopciones entre particulares es un requisito de idoneidad, por lo que destacó la importancia de conocer cuál es la instancia responsable para realizar estos trámites de manera adecuada.

Herminio Briones Oliva mencionó que existe una gran cantidad de padres de familia que han sido víctimas de homicidios derivado de la actual ola de violencia en Zacatecas, por ello, preguntó cuantos son las niñas y niños que están en estado de orfandad por estas causas, además de cuántos niños viven en centros penitenciarios con sus madres y cuales son los programas que se han implementados para brindar apoyo con la finalidad de que vivan en condiciones dignas en estos espacios.

María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, aseguró que los resultados del DIF son deficientes, dado que las mujeres son violentadas, los niños son asesinados, hay mayor pobreza extrema, y hoy más que nunca las familias zacatecanas están desprotegidas, por lo que cuestionó al funcionario sobre el destino del presupuesto del Congreso Charro y preguntó cual es el cargo en el DIF de José Antonio Noyola Gurrola, y solicitó a quien le fue rentado el Lienzo Charro durante las fiestas pasadas, así como copia de los recibos de dichos movimientos.

RESPUESTAS

Víctor Humberto de la Torre Delgado, titular del SEDIF, señaló que el gasto estratégico del sistema se complementa de los ingresos propios de la institución, donde entran los ingresos de las tres casas de asistencia con las que cuenta el SEDIF, estamos estabilizando el ingreso propio, los cuales están destinados hacia las casas de asistencia mencionadas.

El gasto del recurso federal, dijo, se refleja en 70% en el gasto estatal; mencionó que considera que no hay conflicto en que haya interacción con los gobiernos estatal y federal con la finalidad de fortalecer las políticas públicas del estado; como ejemplo señaló la reciente plenaria municipalista donde se abordaron temas de importancia para el estado con la presencia de los diferentes alcaldes.

En el tema de despensas, dijo que se ha hecho el cobro acreditado de 270 mil pesos; señaló que en el caso de despensas en mal estado, aseguró que una vez que se acrediten las penas convencionales se puede determinar a quién se debe sancionar cuando dichos apoyos alimentarios están en estado de descomposición.

En el tema de la FENAZA comentó que hasta el momento no tiene registro de denuncias en contra de los directivos de la misma, sin embargo, dijo que no es competencia de la dependencia que preside documentar o sancionar a la funcionaria por estas causas.

En el tema del abandono de adultos mayores, enfatizó en que muchos de ellos cuentan con sus redes de apoyo que están al pendiente de ellos, sin embargo, no cuentan con las condiciones para tenerlos en sus domicilios, por ello señaló que ambigua la situación de abandono por estas razones.

En el tema del trabajo infantil, dijo que la dependencia cuanta con el programa de prevención de trabajado infantil, cuya estrategia consta de la entrega de un apoyo de mil 600 pesos para gastos escolares, donde se han entregado a un total de 190 beneficiarios en la capital, Sombrerete, Trancoso y otros municipios. En este sentido llamó a la concientización como sociedad y padres de familia para prevenir estas acciones que afectan a niñas y niños menores de 13 años.

Señaló que hay un total de trabajadores en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que el número de personas institucionalizadas desde menores de dos años hasta adultos mayores, cuentan con un total de 106 personas, quienes están bajo la protección del SEDIF.

Señaló que no existe un dato preciso en cuanto al número de niñas y niños huérfanos por causas de violencia, o causas del crimen organizado, sin embargo, aseguró que está trabajando con las instancias correspondientes para hacer un censo con la finalidad de contabilizar estas situaciones, además de buscar la prevención de las mismas.

Dijo que el uso del Lienzo Charro está tarifado con un documento público donde se especifica que la tarifa mínima es de 45 mil pesos, tarifa media 65 mil pesos, máxima 85 mil pesos, dijo que no es propiedad de ninguna asociación charra ni de ningún particular sino de los zacatecanos. José Antonio Noyola Gurrola, dijo, es instructor del llamado “Caballito de Palo”.

En cuanto a las acciones del DIF para evitar y revertir el tema de suicidios en las y los jóvenes, dijo, se debe a los estragos de la pandemia, así como a la inseguridad, que resaltó. Viene desde gobiernos anteriores. Sin embargo, aseguró que desde el DIF se están emprendiendo acciones de reanudación de actividades para detectar indicios de problemas de salud mental, a través del acompañamiento a los jóvenes y sus familias, con la labor de prevención.