Mi Jardín de Flores

Los Arrastrados Hermanos Monreal Ávila

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena, además min- tiendo, no se les van a quitar salarios, no se les va a disminuir ni a quitar prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial, nada, es a los de arriba, es una vergüenza’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 21 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Zacatecas Estaría en Tercera División y David Cesado

ME PLATICA el santo padre Amaro que si los estados del país fueran considerados como equipos de futbol, Zacatecas estaría en Tercera División y sería el sotanero.

-BUENA observación la del santo padre Amaro, pues en todo estamos en la cola o casi, hasta en ‘los ingresos totales por suministro de bienes y servicios’, como hoy sábado 20 lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en donde aparecemos en penúltimo lugar, apenitas encima de Oaxaca-.

-PERO EL cura Amaro -tercia don Roberto- se quedó corto porque si en México los estados fueran administrados como equipos de futbol, Zacatecas no sólo estaría en Tercera División, sino que David Monreal ya hubiera sido cesado desde diciembre de 2021, por mantener el equipo en el sótano; es una vergüenza cómo está gobernando Zacatecas: ¡Urge que los diputados, que son nuestros representantes en el Poder Legislativo, echen a andar la Revocación de Mandato, para mandar a David a su rancho de Puebla del Palmar, en Fresnillo, de donde nunca debió de haber salido, además de que su verdadera vocación es el campo; si está en la política y es gobernador del estado, es por Ricardo, que lo metió con calzador al servicio público.

“A DAVID -y lo comenta todo Fresnillo- le gusta el chupe y la fi esta, corretear mujeres, por eso se hizo muy amigo de Benjamín Medrano Quezada, fueron públicas las francachelas que le organizaba a David, cuando era alcalde de Fresnillo, y ni que decir cuando Benjamín era presidente del Patronato de la Feria en el Mineral, hasta artistas le conseguía y organizaban bacanales: David les llegaba a las cantantes y Benjamín a sus iguales; todo Fresnillo comentaba esas orgías estilo Calígula.

“AHÍ SÍ David hizo efectiva la frase del prócer cubano José Martí: ‘Amor con amor se paga’, por eso, a pesar de que Benjamín tiene orden de aprehensión ‘por defraudar 60 millones 100 mil pesos al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas’, como lo denunció pública y judicialmente la titular de la Secretaría de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, Benjamín no ha sido aprehendido, y una de las razones es la estrecha relación entre ambos, además de que Medrano conoce ‘vida y milagros’ no sólo de David, sino de Ricardo, y podría soltar toda la sopa, cosa que no le conviene al clan Monreal.

“LOS HERMANOS Monreal han sido nocivos para Zacatecas desde que a Ricardo se le metió en la cabeza que él no sólo sería candidato a la Presidencia de la República, sino Presidente: su desmedida ambición lo hizo perder los escrúpulos y abrazó a la traición, abandonando principios y convicciones; por eso vino el hartazgo de la gente, demostrándoselo en las elecciones internas de Morena: ni siquiera pintó a pesar de toda la guerra sucia que le hizo a Claudia Sheinbaum Pardo y al propio partido. Lo bueno es que la Dra. Sheinbaum conoce muy bien a Ricardo y sabe de sus traiciones y de que utilizó a su pu…pila Sandra Cuevas Nieves, para atacarla con insultos y calumnias, mismas que le hicieron lo que el viento a Juárez.

“ASÍ LAS cosas, que Ricardo se olvide que tendrá el apoyo de Claudia; pero corresponde al pueblo enterrar las ambiciones políticas de los Monreal no dándoles su voto en futuras elecciones.

No Para los Asesinatos

“AYER ocurrieron tres homicidios: un asesinato con alevosía y ventaja, y dos más en enfrentamiento, éstos califi cados también como homicidios dolosos por el Gobierno de México.

“LOS dos primeros homicidios se cometieron en El Jaral, comunidad perteneciente a Villanueva, cuando narcos atacaron a policías y éstos repelieron la agresión matando a los dos; dos armas -al parecer ‘cuernos de chivo’-, un artefacto explosivo y una camioneta fueron decomisadas.

“EL tercer asesinato sucedió en Guadalupe, cuando dos narcos llegaron a una casa ubicada en la calle Palmas, comunidad Alfonso Martínez Domínguez, alrededor de las 7:00 de la tarde-noche tocaron la puerta, preguntaron por su víctima, salió la víctima, discutieron y los matones a sueldo lo acribillaron: el hombre quedó en un charco de sangre.

ASÍ LAS cosas, en el penúltimo día del Festival Internacional de Teatro de Calle Zacatecas, corrió la sangre de tres víctimas letales.

-POR cierto, ¿leyeron que en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la Secretaría de Turismo de Jalisco, anuncia su tradicional ‘Día de Muertos’, en Guadalajara, Ajijic, Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno y San Pedro Tlaquepaque?

–SÍ, VA a estar bien chido; a ver si al Le Roy se le prende el foco y en los periódicos de los estados vecinos anuncia el ‘Día de Muertos’, para que vengan turistas a Zacatecas-.

-MMM… qué más quisiera Le Roy Barragán, si el hombre se queja con propios y extraños que su presupuesto para Turismo es raquítico y muy apenas le da para sus chicles, porque a David primero le saca un pedo que pagar publicidad; y si de chingadera le quiere invertir, me dicen que quiere pagarla a centavo lo que cuesta un peso, por lo que lo mandan a la goma, pues todo quiere ‘dado y arrempujado’, jajaja-.

-BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.