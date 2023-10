Mi Jardín de Flores

David Monreal y Rubén Ibarra

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Mi sueño es que no haya rechazados en el país, que cualquier joven que desee estudiar la universidad, pueda estudiar la universidad, no importa si viene de una familia humilde, si viene de una familia de clase media, que tenga la oportunidad de desarrollar sus estudios (...) Desde los 15 años estamos luchando porque la educación sea un verdadero derecho en nuestro país’’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 26 de octubre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

La UAZ, David Monreal y la Diferencia

MIENTRAS don David Monreal Avila, gobernador del estado, protege a los diputados de la LXIII Legislatura, por el caso de la ‘Estafa Legislativa, que podrían alcanzar los 200 millones de pesos, según denunció el joven diputado Ernesto González Romo, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), vía el rector don Rubén Ibarra Reyes, ha declarado que colaborará para esclarecer ‘La Estafa Maestra’, en la que en 2016, don Simón Pedro de León Mojarro y la UAZ, siendo rector don Armando Silva Cháirez, protagonizaron una rama de la escandalosa ‘Estafa Maestra’, por 55 millones de pesos, ¿qué les parece?

-PUES QUE el Rubén Ibarra, que ni siquiera tiene vela en el entierro, hace bien al ofrecerse a proporcionar toda la información que tenga en archivos al respecto y que caiga quien caiga porque, dice, el resguardará la buena imagen y el prestigio de la máxima casa de estudios-.

-QUÉ GACHO la cajeteó Simón Pedro de León Mojarro -toma la palabra don Roberto-: fi ngir la contratación de servicios para proyectos que, obviamente no se realizaron para apoderarse de la millonaria suma, es un robo en despoblado, pero Pedrito no está solo en esa estafa pues es obvio que alguien de la UAZ facturó, Pedrito autorizó el pago de los 55 millones de pesos, en su calidad de coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDATU); me imagino que la Fiscalía General de la República (FGR) siguió la huella del dinero y la punta de la madeja es Pedrito y por eso está tras las rejas-.

-LA INVESTIGACIÓN se antoja fácil, ahora falta ver quién más de don Pedro y don Armando Silva, en ese entonces rector de la UAZ, están metidos en el problema judicial, ¿también estará en el ajo doña Rosario Robles Berlanga?-.

-UYYY… esa vieja tiene fama de corrupta, y todo indica que ella también es la autora intelectual de la estafa de esos 55 millones de pesos; será interesante saber el desenlace, pues la Chayo Robles puede volver a prisión; pero por lo pronto el único que está pagando el pato es el Simón Pedro, habrá que ver cuántos caen más porque él no pudo haberse comido todo el pastelote, a lo mejor es inocente.

“EN CUANTO a la ‘Estafa Legislativa’, que descubrió y denunció judicial y mediáticamente el Ernesto González Romo, diputado local por Morena, en la que según él están involucrados 25 legisladores locales de la anterior legislatura, que es más escandalosa porque el monto es de alrededor 200 millones de pesos, yo creo que no va a prosperar porque claramente se ve la mano negra y peluda del David Monreal, a quien le gusta proteger a corruptos y hasta asesinos, nomás por el simple hecho de ser sus amigos, como quedó demostrado con el Julio César Chávez Padilla y su vieja la Susy”.

-YA SE cumplieron dos años de cuando el joven diputado Ernesto González Romo denunció que esos 25 diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de Morena, compraban facturas falsas a empresa fantasmas por “asesorías legislativas y otras situaciones” y hasta al Fisco defraudaron, pues las susodichas empresas ni siquiera contaban con ofi cina-.

-ES LO QUE yo no entiendo del David ¿por qué le gusta defender a delincuentes y hasta asesinos? El Ernesto comenzó su trienio como legislador muy bien, porque además de la ‘Estafa Maestra’ denunció otras corruptelas, sin embargo el propio David le cortó las alas y el Ernesto se convirtió en otro diputado del montón, pero cuando comenzó la campaña contra la corrupción, hasta me gustaba para el cargo de procurador general de Justicia de Zacatecas-.

-DAVID lo aplacó, eso lo hemos comentado los amigos y llegamos a esa conclusión: el gobernador lo bajó del caballo, porque si por Ernesto fuera, hasta Alex ya estuviera preso, le traía muchas ganas-.

-DON DAVID defraudó a todo mundo con sus falsas promesas: regresarnos la paz, la tranquilidad, combatir la corrupción, acabar con la impunidad, atraer inversiones nacionales y extranjera, mejorar educación, más y mejores empleos y, hasta ahorita, nada de lo prometido ha cumplido; pudo hasta procesar a don Alejandro Tello, por el robo súper millonario de dos mil 900 millones de pesos, pero tampoco lo hizo-.

Buen Golpe del General Medina

-AHORA SÍ se la sacó el general Arturo Medina Mayoral -dice don Roberto-: detuvo a 13 narcos, armas y drogas, pero además se comprobó fehacientemente mi teorías por enésima ocasión: el narco lleva y trae zacatecanos y gente de otros estados para que les sea más difícil desertar, miren:

“DE LOS 13 narcos detenidos, 3 son colombianos: Jaminton de 21 años y Jon Alexander de 26 y el tercero menor de edad.

“ALEXIS Gabriel Gabriel de 22 años, es de Michoacán.

“ÁNGEL Gabriel de 19 años y Alessandro de Jesús de 19 años, son de Veracruz.

“JESÚS Salvador de 20 años y Martín de 19 años, son de Jalisco.

“MIGUEL Antonio de 17 años, es de Tabasco.

“JASIEL Omar de 31 años, es de Sinaloa.

“JOEL Antonio de 20 años, es de la Ciudad de México, y “JOSÉ Eduardo de 19 años y Pablo de 28 años, son del Estado de México.

“O SEA: ninguno de ellos es zacatecano, a los de Zacatecas los narcos se los llevan a otros estados; algo deberían de hacer las Comisiones de Derechos Humanos para apoyar a todos estos chavos porque, la verdad, para mí son víctimas de esos hijos de la… traidores a la patria: algo tendrán qué hacer las autoridades para evitar tantos crímenes; estos chavos, en su mayoría, deberían de estar estudiando alguna carrera-.

-TIENE USTED razón, don Roberto: hay que salvar a la juventud, son el futuro de Mexico y el gobierno esta obligado a hacer lo conducente; nomás imagínense a estos chavos estudiando una carrera, no sé, pero pudieran ser agrónomos-.

-UTA, cientos de agrónomos trabajando el campo zacatecanos… nos íbamos pa’arriba en pocos años-.

-ESO es lo que dice la Claudia Sheinbaum hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘Mi sueño es que no haya rechazados en el país, que cualquiera joven que desee estudiar la universidad, pueda estudiar la universidad, no importa si viene de una familia humilde, si viene de una familia de clase media, que tenga la oportunidad de desarrollar sus estudios. Desde los 15 años estamos luchando porque la educación sea un verdadero derecho en nuestro país’.

“YO LE tengo mucha fe a la Sheinbaum, me late que va a ser una buena presidenta de México-.

-DIOS LA oiga.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.