David Monreal no ha Empezado a Trabajar, no Está Gobernando: Javier Enríquez Félix

“La ‘Herencia Maldita’ es un Tema muy Trillado”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que el diputado local, Enrique Laviada Cirerol, señalara que el discurso de David Monreal Ávila, gobernador del estado, referente a la tan trillada y vituperada “herencia maldita”, el exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Enríquez Félix, dijo a Página 24 Zacatecas que la única “herencia maldita” para el gobernador es Laviada y se la heredó su hermano Ricardo Monreal.

“Lo demás es una realidad del país y no sé porque David está lamentándose. Cuando él fue candidato a gobernador tuvo la capacidad para tomar una decisión y un diagnóstico de lo que era Zacatecas, él cuando era candidato ya sabía lo que vivía Zacatecas, así como la tuvo Andrés Manuel para la Presidencial de la República. Acá hay una realidad, está bien que se haga referencia del cómo recibió el estado pero no puede ser esa su cantaleta permanente”, señaló.

El exdirigente reiteró que parte de la herencia maldita es el diputado Enrique Laviada ya que es un diputado que llegó por Morena impuesto por Ricardo Monreal y ahora vemos que está lejos de ese grupo.

“A Laviada no le tengo ninguna confianza de nada, él presume de ser inteligente y preparado pero veo que no. Él fue titular de un poder, mismo que estaba alejado del pueblo, jamás brilló porque no tuvo un proyecto pegado a la gente. ¿Cuándo ha acompañado a un zacatecano en su lucha? ¿Con qué autoridad moral habla Laviada? Por eso digo que no le tengo confianza, no me molesta la entrevista pero me molesta hablar de ese tipo”, aseguró.

Javier Enríquez agregó que el gobierno de David Monreal no ha iniciado y no se ha puesto a gobernar de una manera seria ya que el estado se empieza a acomodar cuando el gobernador empieza a trabajar.

“El gobernar significa tener acuerdos con todos los que vivimos en Zacatecas, David no ha empezado a gobernar y la persona que se encuentra en Bienestar tampoco, ella en lugar de ayudarle lo está golpeando”, finalizó.