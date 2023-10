Sorprende a Zacatecanos la Renuncia del Fiscal Francisco Murillo: Carrera

“Se va el 31 de Octubre”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que el fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, presentara su renuncia al cargo a partir del 31 de octubre, el exdiputado local, Omar Carrera Pérez, mencionó a Página 24 Zacatecas que esta noticia sorprendió a los zacatecanos, sin embargo, ya existían rumores de la renuncia del fiscal.

“No lo teníamos en claro si era un comentario o se trataba solamente de algún rumor y ya lo comprobamos. Me sorprende porque su encargo aún no llega a su conclusión y hay muchos temas pendientes en la impartición de justicia, ahora sí que vamos a esperar, tengo entendido que el fiscal acude al Congreso del Estado a una comparecencia y vamos a esperar que es lo que comenta porque no es un asunto menor, es un asunto de alta relevancia para el estado por las condiciones en que se encuentra”, comentó.

El exlegislador señaló que existe mucho trabajo pendiente por hacer en la Fiscalía General de Justicia (FGJE) ya que existen muchas carpetas de investigación abiertas e inconclusas, por lo que es más sorprendente la noticia de la renuncia de Francisco Murillo. Además comentó que es muy sencillo comentar, criticar y hablar de la figura del fiscal, sin embargo, no es un trabajo fácil ya que es quien se encuentra luchando en contra de las cosas que le perjudican a la sociedad.

“Por supuesto que la figura del fiscal se enfrenta a la delincuencia organizada, no es un trabajo fácil, no es algo que cualquier persona diga que lo quiere. Te aseguro que la clase política, los que lo han criticado, si les dices que asuman el cargo el 99.9% dirá que no acepta. Ese es el fondo del asunto del tema de la fiscalía, es complejo por lo mismo complejo que es el país y no solamente Zacatecas. Vamos a esperar que es lo que pasa y que se valore por parte de los diputados las ternas que puedan surgir para su relevo”, finalizó.