Mi Jardín de Flores

¿Por qué Renunció el Fiscal Murillo?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Por supuesto que la fi gura del fiscal se enfrenta a la delincuencia organizada, no es un trabajo fácil, no es algo que cualquier persona diga que lo quiere. Te aseguro que la clase política, los que lo han criticado, si les dices que asuman el cargo el 99.9% dirá que no acepta’: Omar Carrera Pérez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 27 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¿Por qué Renuncia el Fiscal Murillo?

HOY VIERNES don Francisco José Murillo Ruiseco anuncia su renuncia a la Fiscalía General de Justicia del Estado: dejará el cargo de fi scal el próximo martes 31 de octubre, ¿qué lo haría renunciar? -DICEN que lo hartó el David -contesta doña Petra-, porque el ‘borrachín’ era el que decidía a quien aprehender y a quien no: es benevolente con sus amigos-.

-ESA versión la he escuchado yo -toma la palabra don Roberto-, pero también me dicen que la relación entre ambos se enfrió muchísimo cuando el fi scal Murillo informó a la prensa de que los asesinos del abogado Raúl Calderón Samaniego eran Julio César Chávez Padilla y su esposa María de Jesús Solís Gamboa alias ‘Susy’, pues son sus amigos, además de que Murillo tampoco estaba ya muy a gusto porque el gobernador le había ordenado la no captura de Benjamín Medrano Quezada y Jeu Ramón Márquez Cereso, también muy amigos de David Monreal.

“MENCIÓN aparte es el problema que enfrenta uno de los hijos de David, acusado de encabezar el grupo de juniors que golpearon con pies y manos al estudiante universitario Jorge Iván Ávila Correa, brutal golpiza que a la postre le ocasionó la muerte, entre otros asuntos que no han trascendido, porque a pesar de que Murillo es autónomo, el gobernador no respeta la ‘autonomía’ del fi scal, cierto o falso, eso es lo que circula en ‘radio pasillo’.

-LO MEJOR es que don David no le acepte la renuncia a don Francisco José Murillo, porque además, como dice el exdiputado Omar Carrera Pérez, su trabajo no es fácil y asegura que ‘la clase política, los que lo han criticado, si les dices que asuman el cargo el 99.9% dirá que no acepta. Ese es el fondo del asunto del tema de la fi scalía, es complejo por lo mismo complejo que es el país y no solamente Zacatecas. Vamos a esperar que es lo que pasa y que se valore por parte de los diputados las ternas que puedan surgir para su relevo’.

“EL PROCESO de sucesión no es rápido lleva su tiempo, tal vez, en mi modesta opinión, don David no debería aceptar la renuncia de don Francisco José, total ya faltan solamente 15 meses y 21 día para que termine su período constitucional, porque si mal no recuerdo, el 21 de febrero de 2018, fue elegido por los señores diputados-.

-¿Y AGUANTARLE, madre Teresa, todo ese tiempo las ocurrencias del ‘borrachín’ del David?, ¡naaa… mejor que haga efectiva su renuncia y se dedique a su familia; yo, en su lugar, me iría a Europa cuando menos tres meses y tirarme de panza al sol en las Islas Canarias, en España-.

-JAJAJA… usted no va ni a Puerto Vallarta, menos a España-.

-ESTOY diciendo que, si yo fuera él, no aguantaría más al ‘borrachín’ y me iría a Europa, pero como yo no soy él, me conformo con ir a Gualterio-.

-HACE BIEN Murillo en dejar la Fiscalía, es de la fregada andar aguantando las pendejadas de David y sus ínfulas de ‘Don Chingón’, zafo-.

David se Resiste a Pagar a Jubilados

-¿QUÉ LE pasará a don David que no solamente no comulga con la 4T, sino con la convicción de nuestro Presidente don Andrés Manuel Lopez Obrador de ‘no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México’, y ‘por el bien de México, primero los pobres’?-.

“PREGUNTO por lo que hoy viernes declara el connotado abogado, don Jorge Rada Luévano, de que don David se resiste a pagar a jubilados y pensionados lo correspondiente a aguinaldos y pensiones, a pesar de que las autoridades correspondientes le dieron un “apercibimiento”; hasta pareciera que el dinero es suyo y no del pueblo, ¡qué barbaridad, qué hombre tan ensoberbecido!-.

-Y LE faltó el ‘amor con amor se paga’, frase tan utilizada cuando el David andaba en campaña rumbo a Palacio de Gobierno, pero nomás se sentó en la silla y se mareó, ya lo dijo ‘mi cabecita de algodón’: ‘El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’, qué gana con hacerse pendejo, si tarde que temprano pensionados y jubilados tendrán que recibir sus pagos? El David actúa como un niño caprichudo-.

TODO fuera como eso, David ya perdió la cordura, la vergüenza y la dignidad, ya nadie le cree, ya lo tiran de a loco; todos dicen que ya chole con eso de la ‘Herencia Maldita’, que ya está muy trillada y la ciudadanía ya está fastidiada de ese pretexto, pues como hoy viernes lo dice el expresidente local del PRD, Javier Enríquez Félix:

‘NO SÉ POR qué David está lamentándose. Cuando él fue candidato a gobernador tuvo la capacidad para tomar una decisión y un diagnóstico de lo que era Zacatecas, él cuando era candidato ya sabía lo que vivía Zacatecas… está bien que se haga una referencia de cómo recibió el estado pero no puede ser esa una cantaleta permanente’.

-Y TIENE razón don Javier porque cuando una cosa le sale bien, don David lo celebra como suya, pero cuando le salen mal, que es regularmente, culpa a la ‘Herencia Maldita’-.

Asesinatos, Desapariciones

-PUES ahí están los asesinatos y las desapariciones forzadas que no cesan: ayer, al menos, se cometió un asesinato de lo más cruel en la mera capital del estado secuestraron y asesinaron a un hombre, lo hicieron ‘cachitos’, y fueron a tirar su destrozado cuerpo en la calle Santa Rosa, colonia El Orito, a eso de la 1:00 de la mañana; después, al fi lo de las 4:00 de la mañana, hallaron la cabeza de la víctima, en la calle Roberto Cabral del Hoyo, colonia Díaz Ordaz.

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, se publicaron en nuestro Diario las siguientes Cédulas de Búsqueda: “ROLANDO RODRÍGUEZ ALMANZA de 54 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 21 de octubre de 2023.

“RAÚL TAPIA SOTO de 39 años, desaparecido el 21 de octubre de 2023, en Fresnillo, Zacatecas, y “GUILLERMO ROSALES COVARRUBIAS de 67 años, desaparecido el 21 de octubre de 2023, en Tlaltenango, Zacatecas”.

“EN SÍNTESIS: ayer en la capital de Zacatecas, al menos, se cometió un abominable asesinato y publicamos la desaparición forzada de tres hombres.

“Y QUIERO comentarles, de nueva cuenta, mi hipótesis: a las personas secuestradas en Zacatecas, el narco se las lleva a otros estados, y los que secuestran en otros estados, muchos nos los mandan para acá, como sucedió con tres narcos que ayer viernes capturaron en Fresnillo con armas y una camioneta robada: Abel de 31 años, originario de Nayarit, Emmanuel y Simón de 35 años, originarios de Durango”.

-COINCIDO con usted, don Roberto, pues raramente a los narcos que atrapan son de aquí, y cuando leo nuestros periódicos de Jalisco y Aguascalientes, TRIBUNA LIBRE y Página 24, veo que muchos de los narcos detenidos por allá, son de acá de Zacatecas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.