David Monreal Debe Ponerse a Trabajar, no Pretextar la “Herencia Maldita”: Adán

“Ya Tiene más de dos Años Diciendo que le Dejaron Todo de la Chingada”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, aseguró a Página 24 Zacatecas que el gobierno de David Monreal Ávila ha sido una contradicción ya que no se puede culpar y echar los problemas a alguien, sobre todo cuando existe un proyecto actual. Esto referente a la ambigüedad que existe en el discurso de la “Herencia Maldita”.

“Creo que debemos ser más honestos y más transparentes, se debe decir que este gobierno llegó con acuerdos del otro y esos acuerdos fueron en dejar funcionarios, cómo diversos que se han nombrado, que tenían el poder del dinero para hacer y deshacer.

No puede quejarte de algo que tú mismo aceptaste y creo que se muerden la lengua al culpar a los de atrás cuando tú mismo venías con un acuerdo, por lo menos así se ha dejado ver, así han llegado funcionarios, presidentes y diputados a la actual administración”, apuntó.

González Acosta comentó que a la actual administración se han sumado personas con militancia y preceptos muy diferentes por lo que se considera un error el señalar una “Herencia Maldita”.

“Creo que lo que deben hacer es ponerse a trabajar, ponerse a corregir y buscar estrategias que abonen, con todo respeto, es cómo cuando llegan los alcaldes que se ponen a culpar al que se fue y a señalar que se dejó todo de la chingada, todo tirado y aún se andan quejando dos años después cuando ya no les queda mucho por hacer. Estamos igual con el gobierno, ya no les queda estarse quejando de herencias cuando se aceptó dicha herencia”, mencionó.

El dirigente señaló que sería un error el continuar con el discurso de la “Herencia Maldita” ya que la gente ya no les comprará dicho discurso, no se pueden estar quejando del pasado cuando en el presente no se ha mejorado casi nada.

“Creo que ya es una muy mala estrategia y la mejor estrategia para convencer a la gente son los hechos, que la percepción de la gente cambie, mientras no pase eso seguirá siendo un fracaso”, remató.