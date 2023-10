La Capacidad de Gobernar se Demuestra con Resultados, no con Discursos: Ortiz

“A David Monreal su Equipo no le Ayuda”

Por Rubén Palomo Macías

Arturo Ortiz Méndez, expresidente del PRD estatal, comentó a Página 24 Zacatecas que “como zacatecano se encuentra a la expectativa de que el equipo de gobierno que acompaña a David Monreal Ávila genere una sinergia de propositividad” y aseguró que no se deben hacer cosas extraordinarias, sino simplemente que se pongan a apoyar al gobernador.

“La propositividad depende del equipo de funcionarios que colabora con el gobernador. Si ese equipo no es capaz de lograrlo pues entonces los levantamientos estadísticos siempre tendrán la posibilidad de estar en últimos lugares como hasta ahora. Yo tengo información de los últimos 25 años de gobiernos estatales y federales, sobre sus calificaciones de gobierno, y no son muy variadas, el método tampoco varía mucho y el tema es de que aquí se han dejado correr las cosas sin el diseño, la implementación y la puesta en operación de una estrategia de propositividad”, aseveró.

Arturo Ortiz señaló que la capacidad de gobernar se demuestra con resultados y no con discursos, las personas en su entorno, intimidad y actividades sociales opinan según perciben las cosas y si la percepción de la gente está empantanada el gobierno es porque su equipo de gobierno no está dando resultados.

“Su equipo tiene que ponerse las pilas porque nosotros necesitamos que le vaya bien a David y que le vaya bien a Zacatecas. Si su equipo no funciona pues es momento de hacer cambios, el ejecutivo que los contrató es el que los tiene que cambiar. Tienen que trabajar con entusiasmo, si no se trabaja así y si están atemorizados no podrán hacer nada y se seguirá difundiendo y diseminando la opinión y la percepción ciudadana. Creo que es un problema de comunicación y lo digo con el riesgo que todo ello implica”, finalizó.