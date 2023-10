“Los Jóvenes Están muy Desesperados Porque no hay Trabajo en Zacatecas”

Y los Comerciantes Cerramos o nos Vamos a Otros Estados: José Baltazar

Por Nallely de León Montellano

José Baltazar Chaurregui, locatario del Centro Histórico, expresó su preocupación ante la falta de empleos en el estado, ya que eso ha sido un factor que está orillando a muchos empresarios a cerrar sus negocios, o bien trasladarlos a los estados vecinos.

“Aquí no hay absolutamente nada, ni en qué trabajar, no tenemos la oportunidad de desempeñarnos, los jóvenes están desesperados porque no encuentran trabajo y es que no hay fuente de empleo”, lamentó.

Subrayó que tan él como otros empresarios no cuentan con las condiciones adecuadas para dar empleo, debido a que las ventas no son suficientes para pagar salarios, y en el mismo tenor, para pagar lo correspondiente a seguridad social de los empleados, por ello, dijo, muchos negocios se han vuelto familiares, sin embargo, la carga de trabajo no permite la duración de quienes apoyan en la mano de obra.

“Esos gastos fuertes no los puedo yo solventar, tengo que ser yo mi propio jefe porque no hay de otra”, señaló.

La opinión del locatario coincidió con la de otros empresarios respecto al factor de inseguridad como detonante de la problemática de la falta de empleos en la entidad como única en todo el país, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal a generar políticas públicas emergentes para resolver la situación.

También lamentó que la ausencia de empleos está orillando a una gran cantidad de jóvenes a abandonar el estado con la finalidad de encontrar oportunidades de desarrollo personal y económico que hasta el momento no es posible encontrar en Zacatecas.

“Yo quisiera que las autoridades se concentraran bien en buscar estrategias que ayuden a generar empleos para que lo jóvenes puedan sentirse seguros aquí en su estado; que vean que sí puedan mantenerse aquí y que no tengan que estar migrando para buscar empleos, el gobierno debe preocuparse más porque aquí haya forma de salir adelante”, concluyó.