Mi Jardín de Flores

Le Quedó Grande el Cargo de Gobernador

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Médicos cubanos ya se encuentran en Acapulco, Guerrero, brindando apoyo médico a la población afectada por el huracán Otis’: Bruno Rodríguez Padilla, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 29 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

¡AY, DIOS de mi vida! Es por demás: a don David Monreal Ávila le quedó grande el cargo de gobernador de Zacatecas, los malos organizados siguen arrancando vidas con total impunidad y las autoridades nunca detienen infraganti a los responsables, ¿hasta cuándo terminará esta horrenda pesadilla?

-ESA ES la pregunta de los 64 mil pesos, madre Teresa -contesta doña Petra-, yo creo que el que debería de irse es el David, no el Pancho Murillo al que el ‘borrachín’ no le ha respetado su autonomía.

Los Asesinatos de Ayer Sábado

-PUES AYER sábado, al menos, -tercia don Roberto- se cometieron cuatro asesinatos: por la noche, en la capital del estado, alrededor de las 21:30 horas, una pareja de jóvenes fue asesinada a balazos luego de que abrieron la puerta de su departamento a dos sujetos que los cosieron a balazos.

“EL DOBLE asesinato ocurrió en un departamento ubicado en la calle Estaño, en el callejón de Los Laureles, colonia Exhacienda de Bernárdez; y, como siempre ocurre en estos casos, los matones a sueldo huyeron del lugar con pasmosa tranquilidad.

“LA OLA de asesinatos inició a temprana hora: a la 1:00 de la mañana, cuando en la calle Medrano, comunidad Los Pozos, perteneciente al municipio de Pánuco, un hombre que se dirigía a su casa fue asesinado a balazos por narcosicarios; tampoco en este homicidio hubo detenidos.

“EN FRESNILLO fue el siguiente asesinato: un motociclista que rodaba por la calle Membrillos, colonia Esparza, fue baleado por matones a sueldo al servicio de la delincuencia organizada e ‘inteligente’, como lo reconoce el propio David Monreal.

“CUANDO llegaron los paramédicos al lugar del crimen, vieron el cuerpo de un hombre en medio de un charco de sangre y, al auscultarlo, se dieron cuenta de que estaba con vida, por lo que rápidamente lo trasladaron en la ambulancia al Hospital General, en donde murió cuando era atendido en el área de urgencias.

“Y EN un enfrentamiento a balazos entre narcotrafi cantes y policías municipales de la capital del estado, cayó herido un uniformado el cual lucha por su vida en el Hospital del IMSS.

“LA REFRIEGA inició en la colonia Mecánicos, a dos cuadras de la báscula del Mercado de Abastos. Obvio, no hubo detenidos.

Los Desaparecidos

“CUMPLIENDO con su importante labor al servicio de la sociedad zacatecana, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica hoy domingo las Cédulas de Búsqueda de tres personas: “CHRISTOPHER ORTIZ GAMEZ de 26 años, desaparecido forzadamente en Ojocaliente, Zacatecas, el 25 de octubre de 2023.

“EDWIN JUAN DIEGO MURILLO LÓPEZ de 21 años, desaparecido el 11 de septiembre de 2023, en Fresnillo, Zacatecas, y “MAURICIO DÍAZ LEMUS de 34 años, desaparecido desde el 4 de octubre de 2020.

ASÍ LAS cosas, hoy nuestro Diario publica el asesinato de cuatro personas, un policía municipal de Zacatecas, herido de bala en enfrentamiento contra narcos y tres Cédulas de Búsqueda de personas desaparecidas forzadamente”.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro, cuánta sangre derramada y cuánta impunidad!-.

Es muy Alto el Desempleo en la Capital del Estado

-ME DA mucha tristeza que en la propia capital del estado, el desempleo esté causando fuertes estragos económicos y sociales, como hoy lo dice don José Baltazar Chaurregui, conocido locatario del Centro Histórico, en entrevista con nuestra compañera Nellely de León Montellano:

‘AQUÍ NO hay absolutamente nada, ni en qué trabajar, no tenemos la oportunidad de desempeñarnos, los jóvenes están desesperados porque no encuentran trabajo y es que no hay fuente de empleo’.

“PERO ADEMÁS, don José subraya que ‘la falta de empleos en Zacatecas es un factor que está orillando a muchos empresarios a cerrar sus negocios, o a trasladarlos a los estados vecinos’, por lo que pide al gobernador, don David Monreal, que ya ponga orden en el estado porque la inseguridad y la violencia es un factor detonante de la problemática de la falta de empleos en la entidad, pues una gran cantidad de jóvenes están abandonando Zacatecas:

‘YO QUISIERA que las autoridades se concentraran bien en buscar estrategias que ayuden a generar empleos para que lo jóvenes puedan sentirse seguros aquí en su estado; que vean que sí pueden mantenerse aquí y que no tengan que estar migrando para buscar empleos, el gobierno debe preocuparse más porque aquí haya forma de salir adelante’.

-PUES TIENE razón el José Baltazar -dice doña Petra-, lo malo es que al David los graves problemas que tiene Zacatecas, generados principalmente por la violencia e inseguridad, le pasan de noche, por lo que le vale madre el nivel de estado fallido en el que vivimos sumergidos, por eso miles y miles de zacatecanos buscan que San Juditas Tadeo nos haga el milagro de que regrese la paz y la tranquilidad perdidas, que el ‘RaTello’ y el ‘Borrachín’ nos prometieron cuando andaban mendigando el voto que los llevó al poder, para luego hacerse pendejos-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, que esos vividores de la política se hayan burlado de los zacatecanos, no se vale-.

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.