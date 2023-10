José Narro se Dice Listo Para la Contienda Interna en Morena

“Las Críticas a David Monreal son Sanas”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El senador de la República, José Narro Céspedes, informó a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación que se encuentra listo para participar en el proceso interno de MORENA luego de que se diera a conocer la convocatoria del partido para el registro de participantes a la senaduría.

“Uno de los requisitos que se pide es la carta de intención de participar y hay que avisarle al partido, hay que dar aviso a la secretaría general del Senado y a la presidenta del Senado, además del INE para dejar constancia de que existe el interés de participar. Nosotros ya entregamos los oficios a dichas instancias, la convocatoria salió el día viernes y las fechas de registro de los aspirantes son del 1 de noviembre y se cierran el 3 de noviembre. El registro se hace en línea, ahí están los formatos a llenar, hay que escanear alguna documentación y estamos haciendo lo procedente para participar en esta contienda que vamos a ganar”, aseveró.

Al cuestionar al senador sobre si se confía que en Zacatecas exista un proceso limpio respondió que el proceso de selección del partido está en manos de la dirigencia nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones y no en manos de la dirigencia estatal, lo que es muy importante.

“La dirigencia nacional se ha comprometido a mantener un proceso imparcial, legal y objetivo en donde queden los mejores hombres y mujeres de este proyecto. Nosotros pensamos que le hemos servido a Zacatecas y hoy aspiramos a poder seguir sirviendo al estado desde este espacio político. He sido senador, he estado sin cargo y estando o no estando hemos trabajado por Zacatecas y por nuestra gente. Es claro que desde un espacio se puede hacer más para los demás”, comentó.

Narro Céspedes añadió que se buscará que los zacatecanos le hagan el honor de tomar nuevamente una representación e impulsar que el estado se ponga de pie. Además mencionó que, luego de que desde la dirigencia estatal de Morena se dijera que al hablar mal de David Monreal o de los trabajos realizados en el estado se considera como traición, no se pretenden hacer ataques, sin embargo existen críticas sanas.

“Hay críticas que ayudan a mejorar las cosas, creo que eso no está prohibido o si no no hay que hablar de nada. Es importante que reconozcamos los problemas para poderlos superar”, finalizó.