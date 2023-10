’’¡No Están Solos!’’: Claudia Sheinbaum Hace un Llamado Para Continuar Apoyando a Damnificados en Guerrero

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2023.- Este domingo, Claudia Sheinbaum Pardo informó que en apoyo a las personas más afectadas en Acapulco y zonas aledañas por el paso del huracán ‘’Otis’’, senadores y diputados de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde harán la donación de un mes de su salario.

‘’He platicado con los Coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y del Verde para que Senadores y Diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas, en apoyo a Acapulco y todas las zonas cercanas’’, comentó.

A través de un video en redes sociales, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación hizo un breve recuento de las acciones realizadas por el gobierno federal y el gobierno local, como es el caso del despliegue de servidores de la nación para identificar a quienes más lo necesitan y de esta manera entregar los recursos de manera directa.

‘’Se está trabajando en la apertura de caminos y en la apertura de calles; en el censo casa por casa de los daños, con el objetivo de que muy pronto se entregue la ayuda de forma directa, para reconstruir casas, para enseres domésticos perdidos o para otros bienes’’, puntualizó. Por otra parte invitó a la sociedad a informarse a través de medios oficiales y evitar caer en la desinformación.

‘’A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invito en realidad a que se dediquen a ayudar a la población afectada, eso es lo más importante’’, añadió.

Así mismo reiteró el llamado al pueblo de México para seguir colaborando y de esta manera lograr que Acapulco se recupere.

’’Las mexicanas y mexicanos siempre hemos sido solidarios, por ello entre todas y todos vamos a lograr sacar adelante a Acapulco y todas sus zonas cercanas. Desde aquí les decimos, ¡no están solos!’’, concluyó.