Si la Cabeza no Funciona, el Gabinete Menos: F. Adame

“Por eso Existe un Descontento Generalizado”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, aseguró a Página 24 Zacatecas que los cambios en el gabinete del gobierno de David Monreal son muy necesarios ya que los funcionarios de gobierno no han funcionado, inclusive el mismo gobernador no funciona. Agregó que hay que empezar desde la cabeza del gobierno ya que si el titular no funciona sus funcionarios menos.

“Creo que por eso también existe un descontento social generalizado, no solamente de la gente de abajo sino también de empresarios, sindicatos y los mismos trabajadores de gobierno del estado. Hasta internamente entre los funcionarios debe haber descontento porque no se les dan las herramientas necesarias para poder activar al estado. El gobierno se queja de que no hay dinero pero no sabemos en donde está quedando el presupuesto que está llegando de la federación y en qué se está inyectando ese presupuesto, vemos que todo está mal, el estado está caído y ni sabemos si ya se dio la declaratoria de desastre por la sequía”, apuntó.

El coordinador aseguró que no se ve el camino para que Zacatecas pueda salir adelante ya que la construcción no está presente, los constructores no tienen obras y eso ocasiona que la Cámara de la Construcción disminuya su número de afiliados.

“Se habla de que había cómo 200 o 300 constructores que estaban afiliados y que ahora solamente hay 30 que realmente están trabajando. Ese solamente es un ejemplo y la inseguridad está a la orden del día, vemos que es un estado fallido. Este gobierno es inoperante porque no funciona nada, solamente funcionarán cosas como gasto corriente pero no hay funcionamiento, por donde se le busque hay inoperancia. Hay varios casos de extorsión que se están dando con Tránsito del Estado y más ahora que se acercan las fechas de que se entregue el aguinaldo. El estado es fallido en general”, finalizó.