Mi Jardín de Flores

El Responsable es David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.– Lunes 30 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

SANTA María, Madre de Dios,ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.

-AMÉN-.

-¿VAN A seguir rezando? Pregunto para no interrumpirlas…

-¡ATEO!, ¿no ve que estamos pidiéndole a Dios el fi nal de tanta masacre?-.

-PÍDANSELO a David, él es el gobernador y el que tiene el mando de todas las fuerzas del orden público: policías de los tres niveles de Gobierno, Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano y ministerios públicos; si se tratara de rezar y con eso se solucionaran todos los problemas que nos aquejan, Zacatecas entero rezaría las 24 horas del día, pero esa no es la solución, la solución debe de venir de Palacio de Gobierno, porque en el estado es David el encargado de solucionar la violencia e inseguridad, que aquejan a toda la población.

“LO QUE está sucediendo mantiene espantadísimos a todos los zacatecanos, no sólo por tanto asesinato, sino también por lo forma en que los matan, son unos carniceros demenciales, como se demostró por enésima ocasión ayer domingo una vez más:

“SECUESTRARON, torturaron, mataron a balazos a dos mujeres y a un hombre; los descuartizaron y los fueron a tirar en dos colonias de la capital del estado.

“COMO lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, alrededor de las 4:00 de la mañana criminales arrojaron el cadáver de una mujer descuartizada, en la calle Alfabetización, colonia Buenavista, en la capital del estado, con un narcomensaje.

“MÁS tarde, a eso de las 8:00 de la mañana, fueron arrojados los cuerpos descuartizados de un hombre y una mujer, dejando una narcoamenaza plasmada en una cartulina, en la esquina de la calle Arquímedes y avenida Magisterial, en la capital del rstado, lo que demuestra que el narco ya se apoderó de la Ciudad de Zacatecas, pero lo que no deja de sorprenderme es la impunidad con que actúan esos hijos de la chin… (censurado) que compran a autoridades de todos los niveles, ¡nunca los atrapan infraganti!

“PERO no paró ahí la cosa, no: en la comunidad El Capulín, perteneciente al municipio dd Tepetongo, narcotrafi cantes sorprendieron a militares y abrieron fuego contra ellos, matando a uno e hiriendo a otro.

“TRAS el cobarde ataque llegaron refuerzos y barrieron toda la zona, capturando a dos de los asesinos quienes confesaron ser originarios de Jalisco, a los que les decomisaron tres armas largas, una corta, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y artefactos explosivos.

Alistan Armas

EL ULISES Mejía Haro y el José Narro Céspedes, ya gritaron ‘¡lotería!, y se declararon listos para las elecciones de 2024: el José Narro quiere repetir como senador de la República y el Ulises también busca un escaño en el Senado, ¿qué opinan?

-LOS dos son buenos candidatos, doña Petra, pero no olvidemos que el joven Ulises es el coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, y ha estado haciendo un buen trabajo para la Dra. Sheinbaum y, como se maneja que será ella la que palomee a los candidatos, yo creo que el joven Ulises será uno de los elegido-.

-NO SOSLAYEN al ‘Oso’ Medina, quien es un buen parlamentario: ya fue diputado federal y diputado local; pero si no hay cambios, Zacatecas volverá a tener seis senadores en el Congreso de la Unión y otro de los senadores sería el ‘Oso’-.

-¿SEIS?-.

-SÍ, SEIS-.

-ENTONCES hay para todos, para que ‘no arrebaten’, como dice el dicho; así las cosas, hasta Saúl puede ir cincho para el senado por principio de primera minoría-.

-ES MUY probable que el ‘Monris’ meta al Saúl, aunque sea con calzador, al Senado-.

PUES HABRÁ que ver cómo vienen las cosas, no olviden el fuerte desprestigio que Carga David y en una de esas pierde el espacio de primera minoría, Zacatecas ya está hasta la madre de los Monreales, nomás se los mencionan y vomitan; tampoco hay que olvidar de que el PRIANRD tiene a dos cartas muy fuertes que pueden arrastrar a los demás: Miguel Alonso Reyes y Adolfo ‘Fito’ Bonilla Gómez-.

Mucha Decepción

-ES MUCHA la decepción que existe entre la sociedad zacatecana por la pésima actuación del señor gobernador don David Monreal Ávila, todo mundo habla de su inepto gobierno.

“UNO DE esos miles de ciudadanos decepcionados es el coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), don Faustino Adame Ortiz, quien en entrevista con nuestro compañero reportero, Ruben Palomo Macías, declaró que si la cabeza de gobierno no funciona, sus funcionarios tampoco; por eso existe un descontento social generalizado, no solamente de la gente de abajo sino también de empresarios, sindicatos y los mismos trabajadores de gobierno del estado.

‘HASTA INTERNAMENTE -continúa don Faustino Adame- entre los funcionarios debe haber descontento porque no se les dan las herramientas necesarias para poder activar al estado. El gobierno se queja de que no hay dinero pero no sabemos en donde está quedando el presupuesto que está llegando de la federación y en qué se está inyectando ese presupuesto, vemos que todo está mal, el estado está caído y ni sabemos si ya se dio la declaratoria de desastre por la sequía”.

“DON FAUSTINO también asegura que no ve el camino para que Zacatecas pueda salir adelante ya que la industria de la construcción tampoco despega: los constructores no tienen obras y eso ocasiona que en su Camara disminuya su número de afi liados:

‘SE HABLA de que había como 200 o 300 constructores que estaban afi liados y que ahora solamente hay 30 que realmente están trabajando. Ese solamente es un ejemplo y la inseguridad está a la orden del día, vemos que es un estado fallido. Este gobierno es inoperante porque no funciona nada, solamente funcionarán cosas como gasto corriente, pero no hay funcionamiento, por dónde se le busque hay inoperancia’.

-NO HAY ni cómo defender a este desgobierno, no hay quién hable bien de esta administración que encabeza David-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.