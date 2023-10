David Hizo de Zacatecas un Estado Fallido, Violento e Inseguro: De Ávila

“Da Mucho Coraje, Mucha Rabia que el Gobernador no Haga Nada”

Por Nallely de León Montellano

María del Mar de Ávila Ibargüengoitia, diputada local de la LXIV Legislatura, hizo un llamado al gobernador David Monreal Ávila para que trabaje de manera eficaz la problemática de la violencia e inseguridad que aqueja a todo el estado, lo que repercute el turismo, la economía y otros aspectos que mantienen atrasado el desarrollo de Zacatecas.

La postura anterior fue externada por la legisladora luego de que, el pasado domingo se registrara el hallazgo de tres cadáveres mutilados (dos hombres y una mujer) en diferentes puntos de la ciudad capital, lo cual ha causado conmoción y terror entre la población zacatecana.

“Creo que la realidad está vomitando todo lo que acontece, no es sólo la percepción, es el hecho es que no se está actuando, no se está haciendo nada por mejorar las condiciones de los zacatecanos, y es lamentable porque el gobernador no se asume como tal, o no ha querido tomar las cosas en serio, no sé qué pasa por su cabeza”, comentó.

La diputada resaltó que si bien, la composición del tejido social en la entidad depende en gran medida de la población y de los valores adquiridos en los hogares, es de suma importancia que el mandatario estatal dé la cara para brindar un poco de tranquilidad de la ciudadanía.

Por otro lado, lamentó la renuncia del fiscal general Francisco Murillo Ruiseco, quien dejará el cargo a partir de este 31 de octubre, debido a que considera que dicha determinación habla de que Zacatecas es un estado fallido “en el que no se han enfrentado los problemas de una manera adecuada, lo cual imposibilita el actuar de funcionarios como el fiscal general para la procuración de justicia en el estado”.

“No hay manera de que avanc emo s , e s t amos sumi d o s e n u n estado que está atrasado y además golpeado día a día por el crimen organizado y eso da mucho coraje y da mucha rabia”, señaló la legisladora.