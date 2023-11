Mi Jardín de Flores

Policías Trabajan Para el Narco y el Gobierno

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La inversión extranjera directa si no lleva el apellido de bienestar se va a quedar exclusivamente en los indicadores macro y no en el bienestar de una población. Si logramos hablar realmente en este sentido, de lo que llama Naciones Unidas, prosperidad compartida, que desde mi punto de vista es lo mismo que por el bien de todos primero los pobres, es decir, si logramos invertir para disminuir la pobreza y hablar de bienestar estamos en otras condiciones, y ahí hablamos de educación, de salud pública y también de ingresos y de desarrollo urbano incluyente’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 31 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

David, Metido en la Campaña de su Hermano Saúl

MIENTRAS que don David Monreal Ávila, anda apoyando la cantada candidatura de su hermano el joven Saúl para un escaño en la Cámara de Senadores con vista a su sucesión en 2027, los malos organizados siguen bañando en sangre a mi amado Zacatecas, con actos de terrorismo como el de ayer en el municipio de Pánuco, tan cercano a la capital del estado.

-ESOS criminales no tienen perdón de Dios -dice muy molesta doña Petra-: malditos desgraciados, no se conforman con matarlos, sino además los destazan y hasta la cabeza les cortan-.

-DAN MUCHO en qué pensar: a lo mejor hasta los descuartizan y degüellan vivos, ¿se imaginan el sufrimiento de las víctimas por tanta crueldad? Lo peor es que muchos medios de comunicación ya ni publican esos espantosos asesinatos o les dan poca importancia: como que ya perdieron la capacidad de asombro, de indignación.

-ES ESPANTOSA esa ola de dantescas ejecuciones -expresa don Roberto-, como hoy martes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘Asesinan a balazos a cuatro, los descuartizan y decapitan’, esto sucedió la mañana de ayer lunes y a plena luz del día fueron a tirar los sanguinolentos y degollados cadáveres, en el acceso a la comunidad La India, en la carretera a Saltillo; los cuatro despedazados cadáveres estaban en bolsas negras que hambrientos perros comenzaban a destruir para darse un festín, pero llegaron soldados del Ejército Mexicano y los echaron en corrida.

“ESTOS crímenes demuestran fehacientemente que las carreteras no están siendo vigiladas de manera permanente e inteligente, porque los criminales, como se sabe, no son molestados en lo más mínimo y circulan por todas las carreteras las 24 horas del día, con más seguridad que los propios y honestos ciudadanos.

“URGE que David ordene una limpia de todas las policías -lo venimos comentando desde el primer día de su gobierno-, pues es evidente que muchos elementos trabajan para el narco y el gobierno a la vez, y así es imposible que la paz y la tranquilidad regresen a Zacatecas.

“EN cuanto a las privaciones ilegales de la libertad, tampoco cesan, hoy mismo estamos publicando la ‘desaparición forzada’ de una niña de escasos 12 años: ALEXA JOSELIN LUNA ALVARADO, desaparecida en Fresnillo, Zacatecas, el 28 de octubre de este año.

“ASÍ LAS cosas, ayer, al menos, se cometieron cuatro asesinatos y publicamos una Cédula de Búsqueda de una niña de 12 años que desapareció forzadamente, mientras que David sigue tan campante como Johnnie Walker.

“Zacatecas, Estado Fallido”

-ESTAMOS tan mal con esta administración, que la señorita diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitya, en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, declaró que Zacatecas es un estado fallido, por eso estamos tan mal en los temas de economía y turismo y otros aspectos que mantienen al estado en último lugar de todo el país: ‘CREO –expuso la señorita diputadaque la realidad está vomitando todo lo que acontece, no es sólo la percepción, es el hecho es que no se está actuando, no se está haciendo nada por mejorar las condiciones de los zacatecanos, y es lamentable porque el gobernador no se asume como tal, o no ha querido tomar las cosas en serio, no sé qué pasa por su cabeza:

‘NO HAY manera de que avancemos, estamos sumidos en un estado que está atrasado y además golpeado día a día por el crimen organizado y eso da mucho coraje y da mucha rabia’.

-CLARO QUE da rabia y coraje, pero yo le preguntaría a la María del Mar: ¿por qué no echan a andar ya la Revocación de Mandato, para de una vez por todas mandar al David a Puebla del Palmar, para que atienda a sus bueyes y cerdos y deje de estar perjudicando a la gente de Zacatecas, que nada tiene qué ver con su maldita ineptitud?

“YA CHOLE, que se vaya a su rancho de donde nunca debió salir, allá él si quiere sembrar mota, será bajo su riesgo, pero que ya deje de perjudicarnos, ¡cúchila, cúchila!”.

-AHÍ SÍ, en Puebla del Palmar, David estaría en su elemento entre cerdos y bueyes y levantándose tarde para cultivar a gusto la güeva y ahí sí nadie le reclamaría nada: su hábitat natural es el rancho porque, como abogado, estoy seguro que tampoco da el ancho pues nunca en su vida a litigado, su título sólo ha servido de gancho para darse el taco de decir ‘soy licenciado’: chequen su currículum y verán que digo la verdad: nunca ha litigado-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.