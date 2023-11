No hay Quejas por la Colocación del Tianguis de Día de Muertos: Martínez

“Con el Diálogo se han Superado”

Por Rubén Palomo Macías

Óscar Alberto Martínez Rodríguez, regidor del municipio de Zacatecas, mencionó que es incómodo interrumpir las vialidades principales de la zona de los panteones con la colocación del tianguis del Día de Muertos, señaló que se tienen alrededor de 10 colonias en la zona, sin embargo se han mantenido en buenos términos con los colonos y son invitados a la junta que se tiene con los comerciantes que asisten a colocar sus puestos en el tradicional tianguis.

“Hicimos que los comerciantes firmaran una carta compromiso donde se piden ciertos requisitos y peticiones, donde se comprometen a cuidar la vialidad, a no cerrar espacios donde transitan los vehículos de los habitantes de la zona, que no tiren basura y se hagan cargo de muchas otras cosas. Esto nos ha funcionado, hasta ahora no hemos tenido ninguna queja de los colonos, se solicitaron baños y ya se colocaron, solicitaron más alumbrado público y ya está instalado, se solicitó recolección de basura continua y ya está programada logrando llegar a la media entre los comerciantes y los ciudadanos”, informó a Página 24 Zacatecas.

Óscar Martínez agregó que, respecto a los comerciantes de la calle Ventura Salazar, se mantiene un diálogo permanente ya que, luego de la colocación de puestos semifijos, se continúa tapando el paso peatonal. Señaló que las actividades en el municipio son demandantes y hay que cubrir los diversos eventos que se realizan durante el año.

“Este es un tema que tenemos detectado, he hablado con Adolfo Dávila, encargado del tema de Comercio, y con Ulises Argüelles, director de Análisis del Ingreso, y les he dicho que vayamos, regulemos y recuperemos el espacio de la ciudadanía. Llevamos gran ventaja y avance en el que de 500 metros cuadrados que tenían invadidos los comerciantes hemos recuperado 300 metros cuadrados. Nos falta menos pero vamos caminando y es parte del diálogo con los comerciantes”, finalizó.