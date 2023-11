No le veo Caso a Comisión de la Verdad en la UAZ: Crescenciano

“La Federación Sabe Quiénes son Culpables de la Estafa Maestra”

Por Rubén Palomo Macías

El exsecretario general del SPAUAZ, Crescenciano Sánchez Pérez, afirmó a Página 24 Zacatecas que la creación de la Comisión de la Verdad dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se desconoce si sea una brillante idea del actual rector, Rubén Ibarra Reyes, o de qué se trate ya que él fue secretario de la universidad, junto con Antonio Guzmán Fernández, y el rector debe estar enterado, si es que hay gente coludida.

“El rector Antonio Guzmán lo debería haber dicho desde antes, no ahora, era el fedatario de la universidad y tenía que haber estado enterado de muchas cosas (de la “Estafa Maestra”), si no se enteró fue porque nunca actuó como secretario, eso me hace suponer. Que cree todas las comisiones, quien tiene toda la verdad es el gobierno federal porque ellos soltaron el dinero y le deben haber seguido el rastro al dinero. Lo único que hace el rector es desviar la situación interna de la universidad”, aseguró.

El exsecretario de la UAZ agregó que no se preocuparía por dicha comisión de la verdad porque será formada por el rector y el contralor, pidió que no se le dé vueltas al asunto y si se tienen pruebas que se den a conocer.

“A mí me tocó, como secretario general, que se me preguntara lo mismo que me preguntas, lo que pasa con la “Estafa Maestra”, y nosotros dijimos que el gobierno federal diga quienes son y asunto arreglado. Si tienen responsabilidades se han tardado en llevarlos a juicio y a ser investigados. No creo que esta comisión sea para darle vuelta a las investigaciones simple y sencillamente es una brillante idea del rector, no es más que eso. Creo que en la universidad la mayor parte de su presupuesto viene del gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación tiene conocimiento de lo que se hace con ese dinero, entonces no le veo el caso y que siga el rector con su comisión de la verdad a ver a donde llega”, remató.