Por Falta de Empleo, Jóvenes se van a las Filas del Narco: FPLZ

“Vemos con Tristeza que a David Monreal no le Importa el Pueblo”

Por Nallely de León Montellano

Faustino Adame Ortiz, integrante del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) externó su preocupación ante la problemática de falta de empleos en la entidad, lo cual, dijo, obedece a una gran falta de interés por parte del gobernador David Monreal Ávila para enfrentar y resolver tal situación.

“Vemos con tristeza que a él le interesa otra cosa, les interesa el dinero, habla del presupuesto estatal pero no sabemos en qué se esté invirtiendo realmente porque lo único que se está bajando es a nivel federal por medio de los programas del bienestar para los jóvenes y adultos mayores, pero realmente el gobierno del estado no tiene rumbo y no se ve que estén ayudando a la población”, comentó.

Para atender y revertir tal situación, dijo, es importante que las autoridades estatales prioricen sus objetivos en atender el tema del desempleo en la entidad, y atender la crisis del campo zacatecano, lo cual también es fundamental para la estabilidad económica y alimentaria del estado.

“Viene una crisis muy grande para Zacatecas, que es netamente campesino, si no se le pone atención va a haber hambre en Zacatecas; los campesinos están migrando a las ciudades porque no hay trabajo, a falta de oportunidades de gobierno del estado mucha gente y más los jóvenes se están metiendo al crimen organizado”, lamentó.

Reiteró que la inseguridad es la principal consecuencia de la situación que enfrenta Zacatecas, lo cual tampoco ha sido atendido de manera eficaz, por lo que grandes empresas se han ido a los estados vecinos, mientras que, las que aún permanecen situadas en el territorio, han registrado grandes pérdidas financieras.

Para finalizar, dijo que “el gobernador y los presidentes municipales no hacen lo propio, no buscan alternativas nuevas de trabajo, ni que se instalen empresas nuevas y no tienen visión”.