Mi Jardín de Flores

Jóvenes se van al Narco por Falta de Empleo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Hay que cuidarse, hay que andar en grupo, tener vías de comunicación con los familiares para lo que pueda llegar a suceder, hay que estar atentos de nuestros hijos y estar pendientes de ellos. Hoy muchos de nuestros niños también son arrebatados por la delincuencia para cobrar extorsiones y continuar con este clima de terror y pánico que fortalecen sus actividades delictivas”: José Narro Céspedes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 2 de noviembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

Así Matan en Zacatecas: con Total Impunidad

¡DIOS DE mi Vida! Tus hijos siguen regando con su sangre las áridas tierra de tu amado Zacatecas, concédenos el milagro de que estos ríos de sangre ya dejen de correr por todo el estado, te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

-¡AMÉN-.

-¿OTRA vez rezando? Ni las pelan y…

-¡ATEO!, ¡qué se me hace y que usted tiene el demonio adentro!-.

-NO DIGA tontería, doña Petra, los hombres que quieren a su Patria y a su Familia, no tienen ningún demonio dentro de su ser-.

-¿YA VIO doña Petra? A ver si así deja de andar echándome carrilla por ser agnóstico, no ateo como usted me califi ca-.

-NO DISCUTAN, yo sé que algún día mi Padre Dios tocará el corazón de don Roberto; como también el de nuestras autoridades que siguen vendiendo su alma a los malos organizados por un puñado de billetes verdes ensangrentados-.

-ÉCOLE, esa sí está buena, son esos los demonios a vencer, los que traicionan a la Patria y a la 4T, que tanto nos está costando mientras que autoridades venales se dejan corromper por quienes envenenas a niños jóvenes y adultos, y a otros les quitan la vida porque se niegan a engrosar a sus fi las.

“LOS ASESINATOS no paran, ayer fueron tres: dos en Fresnillo, municipio que gobierna Saúl Monreal aunque se diga que tiene licencia, y otro en la Ciudad de Zacatecas, sede del gobierno estatal de David Monreal; curioso ¿no?

“EL FRESNILLO, dos hombres le estaban echando mecánica a un automóvil en la cochera de una casa, ubicada en la calle Del Hierro, fraccionamiento Real de Fresnillo, cuando a eso de las 2:00 de la tarde de un vehículo descendieron dos sicarios y los acribillaron a balazos; una vez que los mataron se subieron al vehículo en el que llegaron y se retiraron del lugar con sospechosa tranquilidad. Obvio, no hay detenidos.

“A ESA misma hora, 2:00 de la tarde, pero en la Ciudad de Zacatecas, narcosicarios llegaron a una casa ubicada la calle Magisterio, colonia Buenavista, la allanaron violentamente y cosieron a balazos a un hombre, quien quedó muerto en medio de un charco de sangre; los asesinos salieron de la casa, abordaron el vehículo en el que llegaron y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Por supuesto, lo asesinos no fueron detenidos.

“AHÍ MISMO, en la capital del estado, a eso de las 7:30 de la tarde, narcosicarios al servicio del narcotráfi co entraron violentamente a un domicilio particular ubicado en la calle Del Grillo, colonia Bancomer, preguntaron por el jefe de familia, un hombre que trabaja como custodio en el Cerereso de Cieneguillas; al no obtener respuesta hirieron a balazos a un joven de 18 años, y salieron de la casa con la amenaza de volver.

“EL JOVEN fue trasladado al Hospital General, de donde reportan que está fuera de peligro”.

-BENDITO sea mi Padre Dios, por eso es bueno orar para que toque corazones, terminen los hechos violentos y regrese la paz, la tranquilidad y la economía a nuestro pueblo-.

-BUENO, pues pónganse a orar para que regresen pronto sana y salvo MIGUEL ÁNGEL SERNA INGUANZO de 19 años, privado ilegalmente de la libertad, el 1 de noviembre de este año, en Guadalupe, Zacatecas, cuando conducía una camioneta Chevrolet Silverado negra modelo 2003 con placas de Zacatecas ZG-5517-C; el joven padece de autismo.

“ASÍ ESTÁN las cosas en Zacatecas: de la chingada, el narco secuestra, desaparece gente, asesina a quien se le pega la gana y este pinche gobiernito de caricatura de David no hace nada para impedirlo.

“HOY EL senador José Narro dijo importantes señalamientos, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘ES LAMENTABLE que el clima de terror, violencia y pánico continúe en Zacatecas, siguen apareciendo cadáveres descuartizados y torturados’.

“Y LO dice un político de izquierda, afín a la 4T y al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, militante del Partido del Trabajo (PT), no de un partido opositor, ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que no se puede defender lo indefendible, ¿con qué cara le va a decir a sus representados que este gobierno está haciendo bien las cosas, si está pa’la chingada?

“POR ESO Narro lanza la siguiente alerta: ‘Hay que cuidarse, hay que andar en grupo, tener vías de comunicación con los familiares para lo que pueda llegar a suceder, hay que estar atentos de nuestros hijos y estar pendientes de ellos. Hoy muchos de nuestros niños también son arrebatados por la delincuencia para cobrar extorsiones y continuar con este clima de terror y pánico que fortalecen sus actividades delictivas’.

“OTRO afín a AMLO y a la 4T es Faustino Adame Ortiz, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), quien en entrevista con nuestra compañera Nallely de León Montellano, advierte muy seriamente: ‘Por falta de empleo, jóvenes se van a las fi las del narco (y) vemos con tristeza que a David no le interesa el pueblo’.

“Y FAUSTINO Adame, abunda con un dejo de tristeza: ‘Viene una crisis muy grande para Zacatecas, que es netamente campesino, si no se le pone atención va a haber hambre en Zacatecas; los campesinos están migrando a las ciudades porque no hay trabajo, a falta de oportunidades del gobierno del estado, mucha gente y más los jóvenes, se están metiendo al crimen organizado’, ¿verdad que está cañón?”.

Pinches Mentirosos

Y EN este preciso momento don Roberto ve su celular y exclama: “¡NOOO… este gobierno miserable y mentiroso no tiene remedio!, miren me acaban de enviar el informe del Gobierno de México en donde dicen que ayer en Zacatecas se cometieron 5 asesinatos, y a los medios de comunicación informan que ‘nomas’, fueron 3, pinches mentirosos y se admiraban de Alex, ¡qué poca madre, resultaron peor!”.

-EL DAVID esta haciendo un cagadero, ¿también va a decir que es culpa de la ‘Herencia Maldita’?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.