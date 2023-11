La Inseguridad Sigue Alejando el Turismo en Zacatecas: CANIRAC

Hoteles y Restaurantes con 48% Menos de Ventas: Estela Cárdenas

Por Rubén Palomo Macías

Estela Cárdenas Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), aseguró a Página 24 Zacatecas que los homicidios violentos en el estado han influido a la poca presencia de personas en los restaurantes y comercios del estado. Además de que los meses de septiembre, octubre y noviembre son, ya de por sí, de baja afluencia.

“Esto porque hay regresos a las escuelas, hay gastos con los niños, hay promociones que se quieren aprovechar en el Buen Fin y luego ya nos llega diciembre. Normalmente siempre han sido de los meses más difíciles en el año pero en este 2023 ha estado muy bajo el desarrollo y operación en los restaurantes, por lo menos en el Centro Historico”, señaló.

La presidenta de CANIRAC apuntó que con las festividades de Día de Muertos ha habido gente, sin embargo existe una gran notoriedad de la situación del año pasado y ni que decir de los años previos a la pandemia. Agregó que los negocios están trabajando al mínimo de insumos y personal por la poca afluencia de clientes.

“Creo que influye la inseguridad pero también la economía, los zacatecanos no contamos con la fluidez de otros años, los insumos cada vez están más caros y no solamente en los negocios sino también en los hogares de las familias. La inseguridad influye en que no tenemos turistas y lo pudimos ver en esta semana, si hay gente en las calles es por los zacatecanos que estamos saliendo, que estamos disfrutando de nuestras tradiciones pero no hay turismo, eso nos pega mucho a los comercios del centro y de Zacatecas en general, es muy grave que nos encontremos al mínimo, hemos tenido 45, 48% de menos ventas en comparación al año pasado”, finalizó.